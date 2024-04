Bermúdez de Castro: «Todavía nuestro comportamiento es muy primate»

El investigador y covicepresidente de la Fundación Atapuerca, José María Bermúdez de Castro, hablará hoy de las 'Claves de la evolución de la Humanidad' en el Gabinete Literario de la capital grancanaria, que celebra el 180 aniversario de su constitución. El científico y Premio Príncipe de Asturias afirma que «todavía nuestro comportamiento es muy primate. Seguimos siendo territoriales, jerárquicos, tribales, practicamos la política como los chimpancés... Solo somos un poco más inteligentes que ellos. Ese es el problema». De hecho, añade, «cuando realmente las alarmas han saltado seguimos diciendo 'no pasa nada'» en referencia al cambio climático.

Precisamente sobre ese gran reto al que se enfrenta la Humanidad Bermúdez de Castro, reconocido investigador de los fósiles humanos hallados en el yacimiento de la sierra de Atapuerca, explicó en conversación telefónica que cree que «como especie no da tiempo» a que nos adaptemos. «Eso es una evidencia clarísima. No podemos adaptarnos biológicamente en un siglo». Lo paradójico es que «somos hijos de un cambio climático. Hace tres millones de años el clima se enfría, se produjeron las glaciaciones, y todo eso hizo que tuviéramos que adaptarnos, pero es un cambio de miles de años. Las especies se van adaptando sin ningún problema». Ahora, dice, es diferente. «Sí que tenemos recursos tecnológicos, pero todavía limitados. Si llega un huracán a EE UU hay cientos de muertos. En la actualidad no se puede parar, ni siquiera predecir un terremoto o una erupción volcánica, como en La Palma. Son cosas de la naturaleza, de la que formamos parte, y la tecnología es todavía insuficiente para hacerle frente. Eso es un problema. Hay que tratar de paliar el cambio climático y cuanto antes lo hagamos mejor», añade.

«Aunque haya negacionistas», advierte Bermúdez de Castro, «el cambio climático lo hemos provocado nosotros con nuestro modelo de vida. Ha sido sin querer. No hemos planificado estropear el clima, no ha entrado en nuestros planes, pero es la consecuencia». Además, continúa, «demostramos poca inteligencia para darnos cuenta de una realidad» negando las consecuencias del calentamiento global. «Si todos nos ponemos a una yo creo que se puede capear el temporal el problema es la reacción en contra y que hay muchos intereses» contrapuestos, «somos 8.000 millones de personas en el planeta. No todo el mundo está de acuerdo, pero quiero ser optimista».

El descubrimiento de una nueva especie de Homo

Además de ser el autor de varios centenares de publicaciones Bermúdez de Castro participó en el descubrimiento de una nueva especie del género Homo, el Homo antecessor, un artículo que se publicó en Science en 1997. «Fue inesperado, magnífico y una grandísima responsabilidad. Cuando apareció fue un eureka. Pusimos un elemento más en la filogenia humana. Para mí es fantástico, ha sido mi aportación a la ciencia. Me siento muy contento y orgulloso de ello». Aunque también reconoce, «hubo mucho vértigo. Cuando se produce la publicación de este hallazgo en 1997 habían propuesto al equipo de Atapuerca al Premio Príncipe de Asturias, era el tercer año que nos proponían y sin saberlo. Ese artículo sale justo cuando el jurado está decidiendo y se decantaron por nosotros. Fue una cosa extraordinaria. Éramos bastante jóvenes y una de las personas que formaba parte del jurado dijo: 'Sois muy jóvenes. A ver si esto os los merecéis'. Entonces supimos que teníamos que trabajar muy duro para demostrar que este premio era merecido y creo que hasta que me he retirado, hemos publicado muchísimos trabajos, hemos hecho aportaciones... Creo que sí era merecido». Al trabajo se une la fortuna de que «los yacimientos más antiguos de Europa están en el sur y muchos en la Península Ibérica. «Hemos tenido esa suerte. Nos tocó la lotería con Atapuerca».

De la ciencia de «individuos» a la ciencia de «equipos»

El científico inició sus investigaciones en Canarias, dedicando su tesis doctoral a la población prehistórica de las islas. «Me gustó muchísimo la investigación, aunque en 1980 España era un erial en cuanto al número de equipos científicos». En esos años conoció a antropólogo y arqueólogo catalán afincado en Tenerife Luis Diego Cuscoy y al catedrático de Arqueología Antonio Tejera Gaspar, entre otros. «La ciencia entonces era una cosa de individuos, ahora es de equipos», asegura Bermúdez de Castro.