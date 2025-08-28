¿Por qué se avistan más tiburones en las costas Canarias? La ciencia lo investiga Los investigadores analizan el impacto de la actividad humana, el cambio climático o la contaminación marina en los animales

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 28 de agosto 2025, 19:32

Un tiburón mako muerto fue visto a mediados de este mes en el fondo marino, en la costa de Los Cristianos. También, hace unos días en Tenerife, unos bañistas intentaron rescatar a un tiburón pelágico varado en la orilla de la playa de Las Vistas y, en El Hierro, en el Mar de las Calmas, unos buceadores avistaron un ejemplar de tiburón solrayo (Odontaspis ferox), un escualo que habita a gran profundidad y que no se veía por esta zona desde hace seis años. En otros puntos de la costa macaronésica también se están registrando avistamientos.

«Este año, en el sur de Tenerife, se vio un tiburón peregrino, más común en aguas del norte y muy típico de las costas de Irlanda. Además, hubo un avistamiento en las Azores de un tiburón tigre, que tampoco es una especie muy habitual en esas aguas», comenta Gustavo Montero, investigador del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA), que desde 2021 estudia las patologías y la salud de tiburones y rayas.

Buscando evidencias

«Tenemos que investigar las causas de estos comportamientos, pero todo apunta a que el cambio climático y la subida de temperatura de los océanos están provocando que algunas especies se desplacen o aparezcan en momentos o lugares poco habituales», explica el veterinario. Otras veces, añade, estas incursiones en las costas se deben a problemas de salud que afectan a la orientación de los animales.

El experto subraya que la gran biodiversidad de las aguas canarias permite observar numerosas especies de tiburones y rayas, cuya principal amenaza es la presión humana en las costas y las actividades náuticas. «Los tiburones son uno de los grupos más amenazados a nivel global, y la principal causa de mortalidad en estos animales es el ser humano, además del cambio climático, la destrucción de hábitats y la sobrepesca», señala.

En el caso de Canarias, uno de cada cuatro tiburones muertos estudiados ha varado por causas ligadas a la actividad humana, «sobre todo por interacciones con actividades pesqueras o náuticas».

Especies centinelas

El efecto de los microplásticos sobre estas especies, algunas en peligro crítico como el angelote o la mantelina. «Al estar estos animales en lo alto de la cadena trófica, acumulan más microplásticos o contaminantes, se consideran especies centinelas; es decir, que la salud de los animales indica cuál es la salud de los océanos».

«Hay que seguir investigando las causas de los avistamientos, pero también hay que entender que hoy todo el mundo lleva el móvil a la playa, muchos cuentan con cámaras subacuáticas y cualquier imagen se viraliza rápidamente».