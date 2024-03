Una araña sin ojos, nueva especie canaria

Un equipo de investigadores de la Sociedad Entomológica Canaria Melansis se encontró hace 10 años con ejemplares de araña en el medio subterráneo de Gran Canaria con la particularidad de que no tenían ojos. Ahora acaban de determinar que se tata de una nueva especie de fauna subterránea o troglobionte, a la que han llamado Poecilochroa exoculata Lissner, endémica de la isla.

Equipo de exploración en el interior de una cavidad volcánica. Victoriano Ortega

«En muchos casos las nuevas especies son bastante difíciles de identificar y determinar. Pasa mucho tiempo esperando a que lo estudie un especialista o a tener el número suficiente de ejemplares y es lo que ha pasado. Ahora es cuando se dan las condiciones para hacer una buena descripción. Un análisis morfológico que la describa bien, un análisis genético con secuenciación de ADN y tenemos un buen numero de ejemplares», afirma el biólogo y entomólogo Manuel Naranjo, uno de los científicos que ha participado en la investigación.

Más de 500 especies de arañas descritas

Hay más de 500 especies de araña descritas. Por eso no es fácil «descubrir» una nueva. Sin embargo, «si hablamos de especies del medio subterráneo el número de especies es limitado. Es un ambiente hipogeo (subterráneo) por lo que si aparece una especie con estas características como que carezca de ojos, tenga poca pigmentación o las patas o apéndices alargados, tienes que buscar referencias en grupos cercanos y esas diferencias ya te indican que puede ser una especie nueva», añade el científico.

Científico «El medio subterráneo es de oscuridad total, así que otros órganos tienen que sustituir la capacidad de visión» Manuel Naranjo Biólogo

Adaptarse a condiciones sin luz

La Poecilochroa exoculata es una araña cazadora «errante» o «vagabunda», señala Naranjo. Es decir, no construye redes o telarañas para capturar a sus presas. Sí es posible, añade el biólogo, que utilice el hilo de seda que produce para envolver a su presa o proteger la puesta de huevos. El científico destaca que la principal adaptación de la fauna del medio subterráneo es que al no ver, se le afinan otros sentidos receptores como los táctiles y los olfativos. «El medio subterráneo es de oscuridad total por la ausencia de luz, así que otros órganos tienen que sustituir que no se tenga capacidad de visión», explica. Quizás para la Poecilochroa exoculata baste una pequeña vibración para percatarse de que puede haber una posible presa cerca.

El científico Heriberto López rastreando especies en el subsuelo. C7

Para descubrir estas especies del medio subterráneo los equipos científicos investigan en prospecciones las cavidades o tubos volcánicos de Canarias, simas y cuevas naturales, pero cuando estas «escasean», como en Gran Canaria, la búsqueda se extiende a «las minas de agua y galerías, que, en ocasiones, son similares a un tubo volcánico, Y también se utilizan trampas para interceptar la fauna que deambula por las grietas».

Jørgen Lissner, Daniel Suárez, Heriberto López y el propio Manuel Naranjo son los investigadores que han contribuido a descubrir y definir a esta nueva especie de araña sin ojos que se ha encontrado en Arucas, Valsequillo, Ingenio y Agaete, según recoge el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias. «Estas especies viven en las grietas del subsuelo profundo y esas grietas, con el paso de los años, se van interconectando», explica el biólogo.

Se han descubierto otras dos especies de gnafósidos (familia de arañas) sin ojos. Dos están descritas, una de Indonesia y otra de Tailandia. Mientras que otras cuatro, también sin ojos, descubiertas en Australia, no se han podido describir. Sin embargo la Poecilochroa exoculata es única y diferente a estas. Además, es el primer troglobionte -fauna que se ha adaptado a la vida hipogea o troglodita en cuevas, grietas i galerías subterráneas, de la familia Gnaphosidae registrada en Canarias, señalan Lissner, Suárez y López en un artículo.