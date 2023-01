Las aguas canarias «secuestran» 280.000 toneladas de CO2 al año

Reducir emisiones o alcanzar «el punto de no retorno»

El investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Melchor González, 'focal point' de la red europea ICOS, advierte de la necesidad de reducir emisiones de CO2. «La cuestión es que si no reducimos emisiones no podemos alcanzar el objetivo de que no se eleve la temperatura promedio del planeta en más de 1,5º», afirma con rotundidad.

Su equipo del Instituto de Oceanografía y Cambio Global (Iocag) de la ULPGC está ahora en un proyecto europeo «estudiando los puntos de no retorno, es decir, en qué condiciones de climáticas ya no puedes volver a recuperarse. Es un proyecto en el que nosotros estudiamos los efectos del hierro, que es esencial en la vida de los organismos marinos. La idea es hacer diferentes modelos con distintos enfoques para analizar qué condiciones se están produciendo cambios en determinados organismos y ecosistemas y si superamos cierto umbral si el sistema ya no sería capaz de volver a las condiciones de partida ideales. Tenemos que reducir emisiones y las energías alternativas son esenciales», añade.

Con todo, González recuerda que «aunque paremos las emisiones ya tenemos un exceso de CO2 en la atmósfera y ese CO2 va a ser lentamente absorbido, y se tardaran años y años en reducirlas». Por eso, abunda, «una cosa es esencial y es que no podemos seguir tirando 40.000 millones de toneladas de CO2 la atmósfera cada año y en aumento continuo».

El científico recuerda que gracias al análisis del hielo, se dispone de registros de CO2 desde hace 800.000 años con variaciones entre mínimos de 180 ppm (periodos glaciares) y máximos de 280 ppm (periodos interglaciares) naturales, pero «hoy en día la actividad del ser humano desde hace sólo 250 años está afectando de forma importante a nuestro planeta superando ya las 420 ppm».