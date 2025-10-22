Un centenar de los 400 sintecho de Barajas buscó alojamiento en el centro abierto por Almeida

Un total de 102 personas que pernoctaban en el aeropuerto de Barajas han recibido alojamiento y atención social en el centro temporal de acogida ... que el Ayuntamiento de Madrid abrió en Pinar de San José, al suroeste de la capital, el pasado 14 de julio para atender a los sinhogar y que acaba de clausurar para prepararlo de cara a la Campaña del Frío, que comienza el 23 de noviembre.

Según el balance presentado este miércoles por el concejal de Políticas Sociales de Madrid, José Fernández, el centro ha permitido realizar un proceso de intervención social con 102 personas entre el 14 de julio y el 20 de octubre. Como resultado de este acompañamiento profesional, 82 personas (un 80%) han sido derivadas a una plaza estable, han recuperado su vida autónoma o han retornado a su país de origen.

El centro se abrió en plena polémica entre el Ayuntamiento de Madrid y AENA, la gestora de las instalaciones aeroportuarias, por el problema del sinhogarismo en Barajas, y después de que el organismo estatal prohibiera el acceso de los sintecho a las terminales del aeródromo. Antes de esta medida, se llegó a contabilizar entre 400 y 500 personas durmiendo en Barajas cada noche, por lo que apenas un 25% ha recurrido al centro de acogida abierto por el consistorio madrileño. El resto se ha diseminado por las calles, parques y plazas de la capital ante el blindaje nocturno de Barajas para evitar las pernoctaciones en sus terminales.

La presencia de los sinhogar también generó las protestas de los trabajadores de AENA, que a través del sindicato Asae denunciaron los problemas de inseguridad y salubridad relacionados con los sintecho. El propio Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, realizó una visita de noche a la T4, entrevistándose con varias personas sin hogar, tras lo cual pidió a las administaciones una solución conjunta ante el «drama» que había observado.

«Ha cumplido su objetivo»

José Fernández ha destacado que el dispositivo «ha cumplido su objetivo como espacio temporal de acogida, vinculación y tránsito de estas personas a recursos de mayor estabilidad en los que el Consistorio les seguirá facilitando apoyos para conseguir su inclusión sociolaboral». Durante los tres meses en los que ha estado operativo, los 102 usuarios han sumado un total de 8.000 estancias. En concreto, han sido atendidos 76 hombres (75%) y 26 mujeres (25%), siendo los rangos de edad mayoritarios los comprendidos entre 46 y 56 años y los mayores de 65 años. El 55% de los usuarios son de origen extranjero y el 45% tiene nacionalidad española.

La diversidad de perfiles de las personas acogidas ha requerido itinerarios de atención personalizados y derivaciones posteriores a recursos especializados. Así, entre los usuarios alojados se encuentran desde personas con reciente trayectoria de sinhogarismo hasta hombres y mujeres con larga permanencia en calle y mayor deterioro, «que necesitan un acompañamiento integral».

En cuanto al perfil socioeconómico, el 50% de los usuarios dispone de algún tipo de ingreso (trabajos temporales, prestaciones, pensiones u otras ayudas); un 25% presenta una problemática de adicciones y el 20% manifiesta tener problemas de salud mental. Todos ellos tenían vinculación con la ciudad de Madrid a través del empadronamiento o de la atención previa de los Equipos de Calle, SAMUR Social o los centros de servicios sociales municipales.

Recursos específicos

El apoyo proporcionado en el centro ha posibilitado que seis personas hayan recuperado su autonomía personal, produciéndose su salida a vida independiente. Otras seis personas solicitaron el retorno a su país de origen y se les ha ayudado con los trámites. Además, un total de 70 personas necesitan un acompañamiento social más prolongado en el tiempo y han sido derivados a recursos específicos.

En concreto, 64 personas han accedido a los centros de acogida de la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar, a viviendas de los programas Housing First y Housing LED, al programa dirigido a mujeres sin hogar No second night o a pensiones de los Equipos de Calle. Otra persona ha accedido a una de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid «y en las próximas semanas se concretará nuevos ingresos de otras personas que superan los 65 años a las que por el momento se ha asignado una plaza en recursos municipales», ha dicho Fernández.

Por otro lado, cinco personas causaron baja voluntaria del centro Pinar de San José y ocho abandonaron el recurso por otros motivos. Además, siete usuarios rechazaron ser derivadas a una plaza estable en otro recurso de alojamiento y atención. En este sentido, Fernández ha recordado que, tal como establece la Ley 12/2022 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, «todos los usuarios deben aceptar de forma voluntaria la intervención social».

Campaña del Frío

Tras completar la atención a las personas que pernoctaban en el aeropuerto, el Centro de Acogida de Emergencia Pinar de San José está siendo acondicionado para albergar la Campaña del Frío, que se desarrollará entre el 23 de noviembre y el 31 de marzo de 2026. Con este dispositivo, coordinado por SAMUR Social y compuesto por 432 plazas, el Consistorio refuerza los recursos de atención a personas en situación de exclusión socio-residencial durante los meses en los que las condiciones climatológicas constituyen un factor de riesgo.

Además, el Ayuntamiento de Madrid continúa avanzando en la hoja de ruta de abordaje del sinhogarismo que marca su Estrategia Dignitas 2022-2027, que pone el foco en recuperar los proyectos de vida de las personas sin hogar a partir del reconocimiento de su dignidad. En el marco de este Plan, los Equipos de Calle siguen desarrollando en los 21 distritos de la ciudad su trabajo de detección temprana y atención de las personas sin hogar, incluidas aquellas que pernoctaban en el aeropuerto y que por el momento rechazan acceder a recursos municipales.

La actividad de los Equipos de Calle se ha intensificado en 2025 con la incorporación de 18 nuevos profesionales. Con ellos, la plantilla suma 60 trabajadores (psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, mediadores, auxiliares servicios sociales) que realizan una intervención social con las personas en situación de calle, con el objetivo de generar un vínculo de confianza que los acerque a los recursos del Consistorio.