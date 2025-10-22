Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El concejal José Fernández hace balance del dispositivo habilitado en el Centro de Acogida de Emergencia. R. C.

Un centenar de los 400 sintecho de Barajas buscó alojamiento en el centro abierto por Almeida

Un 80% de los usuarios ha sido derivado a una plaza estable, ha recuperado su vida o ha retornado a su país, según el Ayuntamiento, que ha cerrado las instalaciones «al ver cumplido su objetivo»

J. A. G.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:37

Un total de 102 personas que pernoctaban en el aeropuerto de Barajas han recibido alojamiento y atención social en el centro temporal de acogida ... que el Ayuntamiento de Madrid abrió en Pinar de San José, al suroeste de la capital, el pasado 14 de julio para atender a los sinhogar y que acaba de clausurar para prepararlo de cara a la Campaña del Frío, que comienza el 23 de noviembre.

