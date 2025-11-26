Catorce detenidos, incluido un policía, en una redada antidroga en Granada

Una importante operación policial relacionada con el tráfico de drogas y coordinada desde Madrid concluyó ayer con unos catorce detenidos. Uno de ellos sería, presuntamente, ... un agente de la unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la comunidad autónoma de Andalucía, según fuentes próximas a la investigación consultadas por este periódico. Los investigadores, además, incautaron plantas de marihuana, material informático o diversos objetos personales. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional lideró el operativo.

Las actuaciones comenzaron a primera hora de la mañana, sobre las seis. Las unidades se trasladaron desde Madrid y se desplegaron de forma simultánea en distintos puntos de la capital, como el Zaidín o el distrito Norte. El hermetismo fue máximo durante toda la jornada, puesto que la investigación permanece abierta y las diligencias están declaradas secretas.

IDEAL comprobó cómo se desarrolló uno de esos registros. Se produjo en el domicilio de un edificio de la Avenida de la Ilustración, en la zona del Parque Tecnológico de la Salud (PTS), ante la atenta mirada de vecinos y peatones que caminaban por el lugar. La presencia policial era llamativa. Los agentes se centraron en un piso, del que sacaron diversas cajas con efectos personales. Incautaron, por ejemplo, una máquina de contar billetes. Hasta tres efectivos de la Policía Científica, llegados expresamente desde Madrid, inspeccionaron la instancia y tomaron muestras. En la zona trabajaron hasta cerca de las 11.00 horas una veintena de agentes, muchos con los rostros tapados con pasamontañas y mascarillas.

En la puerta, controlando quiénes entraban y salían del residencial, permanecieron en todo momento miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP), tanto de Granada como de Málaga. La actuación causó un gran revuelo en la calle, dado que la presencia policial podía apreciarse desde la vía por la que circulan los coches y el metro. En un momento dado, varios agentes salieron con el inquilino del piso y se acercaron a una calle cercana, donde realizaron un minucioso registro de un vehículo en su presencia. Después, lo introdujeron en otro coche, junto a varias cajas vacías, y partieron rumbo a la Jefatura de la Policía Nacional.

Registro en Norte

A la par, en otros puntos de Granada se llevaban a cabo actuaciones similares, todo en el marco del mismo dispositivo. Otro de los registros se efectuó en una tienda de la calle Pedro Machuca, junto a la Comandancia de la Guardia Civil, en el distrito Norte, donde también se desplegaron agentes de la UIP o de la unidad de guías caninos. Según pudo comprobar in situ IDEAL, esta intervención se alargó durante buena parte de la mañana. Fuentes cercanas a la investigación precisan que se produjeron aproximadamente nueve detenciones en total. Uno de ellos es, supuestamente, un agente de la unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la comunidad autónoma de Andalucía.