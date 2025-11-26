Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Agentes de la Policía Nacional durante el registro en el domicilio de un bloque en la Avenida de la Ilustración. Pepe Marín

Catorce detenidos, incluido un policía, en una redada antidroga en Granada

Diversos grupos de la Policía Nacional se desplazaron desde Madrid para realizar ayer diversos registros desde primera hora de la mañana

Laura Velasco

Granada

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:16

Comenta

Una importante operación policial relacionada con el tráfico de drogas y coordinada desde Madrid concluyó ayer con unos catorce detenidos. Uno de ellos sería, presuntamente, ... un agente de la unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la comunidad autónoma de Andalucía, según fuentes próximas a la investigación consultadas por este periódico. Los investigadores, además, incautaron plantas de marihuana, material informático o diversos objetos personales. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional lideró el operativo.

