Cáritas recibe más de 19.000 kilos de alimentos por parte del Grupo Sabina

El Grupo Sabina encarna la excelencia en el ámbito de la perfumería, desplegando una imagen que cautiva a quienes ingresan a sus establecimientos. La elegancia, la iluminación y la decoración meticulosamente cuidadas sumergen al visitante en un ambiente fascinante, incitándolo a deleitarse con su entorno y a efectuar sus compras en un marco idílico. Este escenario, que ha valido al Grupo Sabina numerosos galardones a lo largo de los años, tales como el prestigioso reconocimiento a la Mejor Imagen en el Mercado Turístico o la distinción como la Mejor Perfumería Turística de Canarias, refleja la innegable excelencia y liderazgo de la empresa en el sector.

No obstante, la notoriedad del Grupo Sabina trasciende más allá de su impecable imagen y posición destacada en la industria. La empresa se distingue por abrazar valores tradicionales arraigados en la importancia de la familia y la solidaridad. Este compromiso con principios fundamentales agrega una dimensión ética y humanitaria a su identidad, consolidando su estatus como una entidad que no solo sobresale por su sofisticación, sino también por su contribución significativa a la promoción de valores esenciales en la sociedad.

Las ayudas de Grupo Sabina, destinadas exclusivamente a alimentos, constituyen un pilar sólido en nuestra estructura de asistencia.

Un año más, el Grupo Sabina ha entregado en estas fechas 19.856 kilos de solidaridad en forma de alimentos de primera necesidad como pastas, leche, arroz, gofio, aceite, legumbres y azúcar a Caritas Diocesana de Canarias. Una acción que vienen realizando desde el año 2012 y que consiste en donar el 1% de las ventas navideñas -las fechas con mejor recaudación en el mundo de la perfumería- en forma de comida a Cáritas, organismo oficial de la Iglesia que tiene encomendada la labor de realizar y de promover la acción caritativa y social mediante la coordinación, la ayuda y la animación del ejercicio de la caridad, por personas voluntarias, comunidades y grupos, respetando su autonomía.

Gracias a esta generosa iniciativa, en el año 2012 entregaron 6,450 kilos de comida; en 2013 consiguieron doblar el número de kilos y entregaron 11.264; y en el año 2019, justo antes de la pandemia, superaron los 20.000 kilos. Este año, han estado cerca de superar su récord con 19.856 kilos de alimentos, un dato que nos llena de optimismo y que hace que el Grupo Sabina esté a punto de celebrar casi 185.000 kilos de comida en tan solo once años.

El Grupo Sabina se ha consolidado como una empresa comprometida con su comunidad a través de varias acciones solidarias. A lo largo de los años ha colaborado estrechamente en campañas de igualdad de género; de protección a animales; de ayuda a voluntarios que acompaña y entretiene a los niños de oncología y diabetes en el Hospital Materno Infantil... Grandes acciones solidarias a la que se une la gesta de conseguir que el 1% de su facturación navideña se transforme en comida para las familias que más lo necesitan.

En conversación con Lalo Daswani, presidente y uno de los propietarios del Grupo Sabina, «estas acciones solidarias están relacionadas con devolver a la sociedad todo lo que esta tierra nos ha brindado. Además, el equipo de Sabina quiere agradecer a todas las personas que compraron en las pasadas navidades por haber puesto su granito de arena para que este proyecto sea posible». Un agradecimiento que se suma el equipo humano de Sabina, que cada día pone especial hincapié en realizar el mejor trabajo de la forma más humana posible, con la solidaridad como bandera y la positividad como guía espiritual. Y es que se nota cuando, para la propiedad, es tan importante el bienestar de sus clientes como el bienestar del equipo que compone la empresa.

En conversación con Gilberto Castillo, Director Gerente de Sabina, «este crecimiento casi continuado de la recaudación de alimentos que anualmente hace la empresa para Cáritas Diocesana de Canarias es algo que nos hace sentir muy orgullosos y agradecidos. Para la empresa, esta campaña es importante porque es la manera de revertir parte de sus ventas en la sociedad canaria y que estos sirvan para mejorar y crecer. El público canario sigue apostando por nosotros en estos meses tan señalados».

Hoy día, además de sus múltiples tiendas físicas en Canarias, Grupo Sabina está abierto a Europa y al mundo entero a través del negocio online, que cada día está más en auge y que el Grupo ha sabido desarrollar de forma eficaz con una web que se ha convertido en muy pocos años en un auténtico referente digital.

Pobreza social en Canarias

Hablar de proporcionar alimentos de primera necesidad en pleno sg. XXI puede parecer temerario. Nada más lejos de la realidad. Si bien es cierto que los datos han progresado mostrando una mejoría, el escenario es que un 36% de la población canaria, es decir casi 780.0000 personas, se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. La vivienda, la brecha de género y la falta de apoyo a los hogares con menores son factores de mayor riesgo. Así se desprende del XIII Informe «El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador europeo (AROPE) de pobreza y la exclusión social en España 2008-2022» presentado en el Parlamento de Canarias por Juan Carlos Lorenzo de Armas, presidente de EAPN Canarias. El informe constata dos años consecutivos de reducción de estos datos y aclara que las medidas del escudo social impulsadas por la pandemia son el camino a seguir.

La labor que realiza Caritas Diocesana de Canarias desde 1955 ha sido fundamental. Acciones que han ido en sus inicios desde la gestión de comedores y la distribución de alimentos o la asistencia sanitaria, a la creación de centros educativos o incluso a la constitución de una empresa constructora benéfica (Patronato San José Artesano). Esta heterogeneidad de actividades se va racionalizando según avanza el desarrollo económico y social del país, de modo que paulatinamente serán las administraciones públicas quienes acabarán incorporando a sus competencias algunas de esas prestaciones, particularmente las sanitarias y educativas.

Nuevamente, en palabras de Gilberto Castillo, «el trabajo que realiza Cáritas Diocesana de Canarias es fundamental por la acogida y acompañamiento a las personas vulnerables y en peligro de exclusión social. Cáritas Diocesana de Canarias es capaz de llegar a quienes no llegan otras administraciones, con una red de voluntarios que, de manera desinteresada, ayuda a las personas menos afortunadas de la sociedad». Además, Cáritas Diocesana de Canarias tiene años de experiencia y está presente en todas las islas donde hay tiendas del Grupo Sabina.

Gonzalo Marrero Rodríguez, director de Cáritas Diocesana de Canarias, remarca en unas declaraciones realizadas en el momento que se hizo la entrega de los alimentos por parte del Grupo Sabina: «en este año, la realidad que enfrenta Cáritas refleja una compleja disparidad entre los indicadores macroeconómicos y la situación palpable de las clases más vulnerables en nuestra provincia. A menudo, se asume que mejoras en la macroeconomía automáticamente se traducen en beneficios para todos, pero lamentablemente, este no es el caso. Cuanto más alejados estamos de los centros de poder y del manejo efectivo del dinero, mayor es la distancia que separa a las clases desfavorecidas de los supuestos beneficios económicos. En nuestra provincia, no hemos experimentado una disminución en el número de personas que acuden a Cáritas, indicando que la mejora económica aún no ha llegado a quienes más lo necesitan. La persistencia de esta brecha subraya la importancia de una atención continua a las necesidades básicas de nuestra comunidad».

En segundo lugar, la alarmante tendencia al aumento de nuevos pobres, particularmente entre los trabajadores precarios, merece una atención urgente. Aunque estos individuos tienen empleo, los salarios insuficientes no les permiten cubrir necesidades esenciales después de los gastos obligatorios. La crisis de vivienda también persiste, exacerbada por la saturación del mercado de viviendas vacacionales. Datos reveladores señalan que el 85% de nuestras ayudas actuales se destinan a alimentos, evidenciando el crecimiento de la incapacidad de las personas para llegar a fin de mes con una dieta adecuada. Además, las ayudas para vivienda, ya sea alquiler o prevención de desahucios, han cobrado una importancia crucial. Nos enfrentamos a una realidad compleja en la que la vulnerabilidad se manifiesta en diversos aspectos de la vida cotidiana.

Para terminar, el director de Cáritas Diocesana de Canarias dedica unas amables palabras al Grupo Sabina: «es imperativo destacar el papel esencial que desempeña el Grupo Sabina. Su colaboración histórica, que atiende de manera continua entre 550 y 700 familias, se traduce en un soporte fundamental para nuestra capacidad de respuesta a las necesidades más urgentes. Las ayudas de Grupo Sabina, destinadas exclusivamente a alimentos, constituyen un pilar sólido en nuestra estructura de asistencia. Esta colaboración no solo es puntual, sino que se sostiene de manera sistemática a lo largo de los años, lo que la convierte en un componente indispensable para el funcionamiento efectivo de Cáritas. Agradecemos profundamente esta alianza que, sin duda, marca la diferencia en la vida de cientos de familias que dependen de nuestra ayuda».

La travesía solidaria, arraigada en una tradición que abarca más de una década, no tiene final. Grupo Sabina ha desafiado las adversidades, desde la vorágine de la gran crisis económica del inicio del siglo hasta la sacudida global provocada por una pandemia que ha puesto a prueba los cimientos comerciales en su totalidad. En un compromiso que rebasa los límites del éxito empresarial y del crecimiento industrial, la determinación del Grupo Sabina persistirá mientras la pobreza social perdure y existan manos que necesiten ayuda. Se trata de tender la mano, sumar a la causa y demostrar que los canarios caminamos en una misma dirección: la dirección de la solidaridad.