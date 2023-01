Cárcel para el periodista que publicó una foto de la violación a la víctima de 'La Manada'

El titular del juzgado de lo Penal número 2 de Cartagena ha condenado al director del diario digital La Tribuna de Cartajena, el valenciano Josele Sánchez, a 3 años de prisión como autor de un delito contra la integridad moral en concurso con otro de revelación de secretos por la publicación de un artículo sobre La Manada de los Sanfermines de Pamplona.

En concreto, se trata de una pieza titulada 'Yo no te creo', donde aparecía una foto de la violación y datos personales de la víctima, que además acumulaba un gran número de comentarios ofensivos en un momento donde se encontraba «en el ojo del huracán».

El diario ultraderechista condenó el comportamiento de la joven, a quien calificó como una «borracha» que «fue a follar» con los cinco agresores. Así lo recogen varias cabeceras nacionales que han tenido acceso al documento.

El juez también concluye que Sánchez difundió datos personales de la víctima (nombre, apellidos, domicilio, centro de estudios universitarios) y una fotografía de la violación, difundida por La Manada, con la intención de vulnerar sus derechos. Una situación agravada por la circunstancia de que la chica ya había rehusado ver la instantánea durante el juicio en la Audiencia de Navarra.

Por otro lado, el texto del diario cuenta con expresiones «claramente vejatarias», según la sentencia. En él se pueden leer párrafos como el siguiente: «Mira, niña, yo no te creo. Tú no dijiste »NO« en ningún momento. Y, efectivamente, no te violaron (…). Irse con cinco tipos a un hotel no es para jugar a las cartas. Quisiste ir de guay y tener una experiencia de liberación femenina de esas de las que tanto se habla –e incluso se aconseja- ahora con la ideología de género».

Con esta publicación se «dio lugar a la cosificación de la víctima, puesto que la convirtió en un mero instrumento para defender el carácter voluntario del acto sexual», recoge la sentencia. Sin embargo, Sánchez ha declarado que no obedecerá la resolución del juez.