Canarias recuerda a los niños robados con un acto en su memoria Por segundo año consecutivo, el Gobierno de Canarias homenajea el 30 de agosto a las víctimas de esta aberración cometida durante el franquismo y hasta los primeros años de la democracia

Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 30 de agosto 2025

El Gobierno de Canarias conmemoró este sábado, 30 de agosto, el Día en Memoria de los Menores Robados y sus familias con un acto en el que se rindió homenaje a las víctimas de desapariciones forzadas de recién nacidos, una práctica que se extendió durante la dictadura franquista y los primeros años de la democracia.

Se trata del segundo año consecutivo en que la comunidad autónoma celebra esta jornada, amparada por la Ley canaria 13/2019, que reconoce el derecho a la verdad y a la reparación de quienes sufrieron estas sustracciones.

El viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, subrayó la importancia de mantener vivo el recuerdo de las víctimas y destacó la reciente creación, en marzo de 2024, de la Comisión del Derecho por la Identidad de los Niños Robados. Durante el acto, Rodríguez leyó una declaración en la que el Ejecutivo canario reconoció la «gravedad» de los hechos y reafirmó su compromiso con las personas afectadas, tanto las sustraídas como sus familias biológicas y adoptivas de buena fe.

«Se trata de visibilizar y no olvidar una realidad histórica, de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación del daño emocional que las víctimas llevan décadas padeciendo», señaló Rodríguez, quien defendió que el Gobierno seguirá trabajando para esclarecer los casos y conservar los archivos y registros vinculados.

En la conmemoración participó también el colectivo Sin Identidad, representado por su portavoz, Jorge Rodríguez, que reclamó claridad frente a la desinformación y agradeció un homenaje que, según dijo, ayuda a mantener viva la memoria de los menores desaparecidos. «No se trata solo de reconocimiento, sino también de reparación», recalcó.

El acto incluyó la proyección del vídeo 'Cosmos', un ensayo fotográfico de la artista Espe Pons que visibiliza el robo de bebés en Canarias. El título, explicó la autora, alude al «orden y la organización» con que se perpetraron estas sustracciones en las islas.