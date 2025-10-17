Canarias pierde el primer puesto en el ranking de divorcios Por tercera vez desde diciembre de 2019, las Islas no registran la tasa más alta de disoluciones matrimoniales de España

Óliver Viera Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 17 de octubre 2025, 11:54 Comenta Compartir

Canarias pierde el liderato y se sitúa la cuarta comunidad autónoma del país con más rupturas matrimoniales, según informa El Consejo General del Poder Judicial. En 2024, Canarias registró la tasa más alta de rupturas matrimoniales de toda España.

En este informe trimestral, las Islas computaron entre abril y junio del presente año 51,4 rupturas matrimoniales por cada 100.00 habitantes. La región que lidera esta estadística es Murcia (54,9), la segunda, Baleares (52,2) y la tercera, Valencia (52,1). Las tasas más bajas de rupturas matrimoniales en el periodo analizado correspondieron a La Rioja (33,3), Madrid (36,7) y Castilla-León (38,6). La media nacional se situó en 43,9 separaciones por cada 100.000 habitantes.

Por tercera vez desde diciembre de 2019, la comunidad autónoma de Canarias ha dejado de registrar la tasa más alta de disoluciones matrimoniales del país. Según el informe, entre abril y junio de 2025 los juzgados civiles del Archipiélago computaron un total de 1.150 demandas de separaciones, divorcios o nulidades matrimoniales, un 23,8% menos que en el segundo trimestre de 2024 (1.510).

Datos nacionales

En el ámbito nacional, en el segundo trimestre de 2025, todos los tipos de demandas de disolución matrimonial -tanto separaciones como divorcios consensuados y no consensuados- se redujeron con respecto al mismo periodo del año anterior.

Así, se registraron 7.104 demandas de divorcio no consensuado, lo que equivale a un decremento interanual del 28,1 por ciento. De la misma forma, se presentaron 190 separaciones no consensuadas, cifra que supone un 43,5 % menos.

Las demandas de divorcio consensuado, que sumaron 13.442 en el periodo analizado, bajaron un 8,9 por ciento, mientras que las separaciones consensuadas, que fueron 589, disminuyeron un 10,4 % respecto al segundo trimestre de 2024.