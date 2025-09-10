Canarias impulsa nuevos acuerdos con universidades en sostenibilidad, vivienda y migraciones Los convenios de colaboración con África superan el millón de euros e incluyen 22 proyectos ligados a la Agenda 2030

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantuvo este miércoles un encuentro con los rectores de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García, y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, en el que se cerraron varios convenios de colaboración en sostenibilidad, vivienda, migraciones y cooperación con África.

En total, la inversión prevista supera el millón de euros: 518.000 irán destinados a la puesta en marcha de 22 proyectos relacionados con la sostenibilidad y la Agenda 2030, mientras que 400.000 se dirigirán al fortalecimiento de la Estrategia Canarias-África, con el fin de impulsar la cooperación académica, social y económica.

El resto de las partidas estarán vinculadas a la búsqueda de soluciones innovadoras en el ámbito de la vivienda universitaria, como modelos de construcción modular sostenible.

Clavijo destacó que la implicación de las universidades públicas resulta «fundamental» para dotar de «contenido y rigor» a las políticas del Ejecutivo regional, permitiendo trasladar el conocimiento académico a la acción pública y avanzar en sostenibilidad, cohesión social y alternativas realistas en materia de vivienda y movilidad poblacional.

El viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, subrayó que los grandes retos actuales solo pueden afrontarse con una «visión de largo plazo» y el apoyo del «saber académico», reafirmando el compromiso del Gobierno con la Agenda 2030 y con un futuro «más justo, inclusivo y sostenible».

En cuanto al convenio sobre población, movilidad y migraciones, el rector de la ULPGC puso en valor la experiencia investigadora en geografía humana y el enfoque interdisciplinar que permitirá analizar y proponer soluciones para las políticas públicas, además de apoyar el empoderamiento social y cultural de los migrantes.

«La ULPGC, como universidad atlántica, mantiene una clara vocación africana. Con la iniciativa Bridge to Africa hemos reunido a más de veinte organismos públicos, privados y expertos, con el objetivo de coordinar de forma estratégica las iniciativas desplegadas en el archipiélago», señaló Serra.

Entre los compromisos figura la presentación en 2025 del Plan de Cooperación Internacional (Canarias-West Africa) y el diseño de un hub académico internacional que sirva de referencia en cooperación y en la gestión de los desafíos migratorios.

Por su parte, el rector de la ULL explicó que su institución desarrollará proyectos ligados a la Agenda Canaria 2030 en áreas estratégicas como la evaluación de riesgos y vulnerabilidades ante el cambio climático, además de impulsar junto a la ULPGC un gran proyecto común sobre población y migraciones.

García manifestó también la disposición de la ULL a explorar propuestas innovadoras en materia de vivienda universitaria basadas en modelos de «construcción ágil» y agradeció al Ejecutivo autonómico la apuesta por reactivar el Centro de Innovación para el Desarrollo Sostenible (CIDS) como una estrategia de gobernanza multinivel.

