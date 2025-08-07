Canarias gana 15.571 habitantes en un año por los nacidos en el extranjero: en Fuerteventura son el 39,4% La población de las islas aumenta un 0,69% desde julio de 2024, un incremento por debajo de la media estatal

Canarias tiene 2.262.404 habitantes –1.116.928 hombres y 1.145476 mujeres– y en el primer semestre del año ganó 4.447 residentes, un 0,19% más, según los datos provisionales a 1 de julio de 2025 de la Estadística Continua de Población, publicada este jueves por el INE.

En un año el incremento poblacional del archipiélago se sitúa en 15.571 personas –un 0,69%, por debajo de la media estatal– y, al igual que en el conjunto del país, este aumento se debe exclusivamente por las personas nacidas en el extranjero. De hecho, el número de personas nacidas en España residentes en las islas ha caído un 0,12% en el último año –2.157 menos– mientras que el incremento interanual de las provenientes de otros países sube un 3,44%, con 17.758 residentes más.

La población de nacionalidad extranjera también aumenta pero menos –7.539 más en un año– debido a que muchas personas nacidas en otros países adquieren la nacionalidad española. En esta situación están 191.123 residentes en el archipiélago.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en Canarias viven 1.729.406 personas nacidas en España y 532.998 en el extranjero. Estas últimas suponen el 23,5% del conjunto de la población. Con porcentajes superiores se sitúan otras comunidades autónomas como Baleares, con el 28,7%, seguida de Cataluña (25,5%), Madrid (25,4%) y la Comunidad Valenciana (24,7%).

Y dentro de Canarias la situación es muy dispar en función de las islas. Los números globales de población según los datos publicados por el INE dicen que Tenerife tiene 967.575 habitantes, seguida de Gran Canaria, con 876.256; Lanzarote, con 167.341; Fuerteventura, con 129.929 residentes; La Palma, con 86.785; La Gomera, con 22.435; y El Hierro, con 12.083. En el último año todas han ganado población salvo La Gomera, que contabiliza 82 residentes menos.

Respecto a la población nacida en el extranjero, Fuerteventura es la que tiene mayor porcentaje, con el 39,4% de sus habitantes. Le siguen Lanzarote (34,4%); El Hierro (32,4%); La Gomera (26%); Tenerife (25,65%); La Palma (24,4%); y Gran Canaria (16,5%).

En el conjunto de España, tres comunidades, la Valenciana, Cataluña y Madrid, suman casi el 62% de los 508.475 nuevos habitantes de España en los últimos 12 meses y más del 55% de las 601.905 personas nacidas en el extranjero asentadas en territorio español en este último año, según los datos publicados por el INE.

Máximo histórico

Los residentes en España aumentaron en más de medio millón en los últimos 12 meses hasta situarse en 49.315.949 habitantes a 1 de julio de 2025, el valor máximo de la serie histórica, informa Efe. En términos relativos los mayores incrementos de población se dieron en la Comunidad Valenciana (2,03% más), por delante de Madrid (1,43%), Aragón (1,35%), Cataluña (1,3%) y Murcia (1,15 %), las cinco por encima de la media estatal de 1,04%.

Las comunidades con mayor población son Andalucía (8.696.038 habitantes), Cataluña (8.162.079), Madrid (7.161.662) y la Comunidad Valenciana (5.467.242). En estos cuatro territorios viven seis de cada 10 residentes en España.

Dos de cada tres personas nacidas en el extranjero viven en cuatro comunidades: 2.083.587 en Cataluña, 1.818.667 en Madrid, 1.347.745 en la Comunidad Valenciana y 1.158.070 en Andalucía.