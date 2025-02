Canarias no frena la caída intensa de la natalidad: 11.718 bebés en 2024, mínimo histórico

T. A. Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de febrero 2025, 19:15 Comenta Compartir

En 2024 nacieron 11.718 bebés en Canarias, a una media de 32 cada día y 280 menos que el año anterior, lo que supone una caída del 2,34%. El dato, aún provisional y publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), consolida la intensa caída de la natalidad en el archipiélago, que acumula descensos continuados desde 2016.

Hace diez años en el archipiélago nacieron 16.398 personas, a una media de 45 cada día. El descenso comparado con 2014 es del 28%.

Por provincias, en Las Palmas hubo 6.349 nacimientos en 2024, con una caída del 2,94%, por 5.369 en Santa Cruz de Tenerife (-1,61%).

Con esta caída récord de la natalidad en el archipiélago el saldo vegetativo negativo también se acentúa, con 6.068 muertes más que nacimientos, por las 5.811 del año anterior.

En 2024 murieron en las islas 17.786 personas, una caída del -0,2% respecto al año anterior. Este decrecimiento natural de la población no es, sin embargo, el máximo marcado en las islas, ya que en 2022 hubo 6.440 defunciones más que nacimientos por, sobre todo, la alta mortalidad de ese año por la covid.

Si en Canarias el descenso de la natalidad no se frena, en el conjunto de España el número de nacimientos creció en 2024 por primera vez en la última década, según los datos publicados por el INE. Así, durante 2024 se estima que hubo un total de 322.034 nacimientos en el país, lo que supuso un aumento del 0,4% respecto el año anterior (1.378 más).

El organismo de estadística aclara que los resultados publicados este miércoles se realizan a partir de las inscripciones en los registros civiles informatizados, por lo que los datos del número de nacimientos, defunciones y del crecimiento vegetativo de 2024 tienen un carácter provisional y pueden sufrir variaciones durante los próximos meses.

Según estos datos, Canarias se sitúa como la tercera comunidad con mayor descenso de la natalidad en 2024, solo superada por Galicia, con una caída del 4,4% y el el País Vasco (-3,7 %), aunque la mayor bajada se dio en la ciudad autónoma de Melilla, con un 14%. Las autonomías con mayores subidas fueron Cantabria (6,1%) y Castilla y León y Extremadura, con un 5% en ambas.

El INE destaca también que el crecimiento vegetativo –nacimientos menos defunciones– fue negativo en 2024 en todas las autonomías, excepto en la Comunidad de Madrid (que tuvo un saldo positivo de 2.707 personas), Murcia (852), Baleares (237) y las ciudades autónomas de Melilla (370) y Ceuta (142).

Y la natalidad cae en parte porque muchas personas que desearían tener hijos se enfrentan a dificultades, sobre todo económicas y de conciliación, para hacerlo. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó en octubre pasado la primera encuesta sobre fecundidad, familia e infancia, donde se abordan temas como la maternidad, la conciliación o como afecta tener hijos a la carrera profesional entre otras cuestiones.

Al 58,9% de las personas encuestadas que no tienen hijos les hubiese gustado tenerlos, mientras que a un 36,7% no. Al preguntar por las razones por las que la gente no tiene hijos, un 77,3% asegura que «por falta de medios económicos», un 44,1% «por problemas de conciliación de vida laboral y familiar» y un 26,4% «por no entorpecer la carrera profesional».

Maternidad tardía

La disminución del número de nacimientos en los últimos años se ha visto acompañada de un retraso en la edad de maternidad. En uno de cada diez nacimientos de 2024 en Canarias (1.164, el 9,93%) quien pare tiene 40 o más años, porcentaje que en 2014 era del 7,9%. Por franjas, 1.039 tenían entre 40 y 44 años, 110 entre 45 y 49 y 15 más de 50.

Aún así, la mayoría de las mujeres que tuvieron hijos el año pasado en las islas estaban en la treintena, 6.639, el 56% del total. Entre 20 y 29 años hubo 1.163 madres y 194 fueron adolescentes entre 15 y 19, un 4,4% más que en 2023. Además, tuvieron hijos dos menores de 15 años.

La tendencia es similar en el resto del Estado. Así, el INE destaca que «un indicador que refleja este retraso es el número de nacimientos de madres de 40 o más años, que ha crecido un 8,5% en los 10 últimos años. En términos relativos, mientras que en 2014 el 7,2% de los nacimientos fueron de madres de 40 años o más, en 2024 ese porcentaje se elevó hasta el 10,4%», destaca.

Más por la inmigración

A pesar de la pronunciada caída de la natalidad y el crecimiento vegetativo negativo, las cifras provisionales publicadas las semana pasada por el INE dicen que la población canaria aumentó en 19.465 residentes en 2024, un crecimiento que se sustenta en la inmigración, tanto interior –personas procedentes de otras comunidades autónomas– como de países del extranjero.

