Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: la Cámara da un paso adelante en conciliación
Imagen de archivo durante una manifestación contra la violencia machista. C7

Canarias contabiliza a 6.734 mujeres en el sistema de seguimiento de violencia de género

Según niveles de riesgo, hay 63 casos con riesgo alto o extremo, 980 con riesgo medio y 5.691 de riesgo bajo, detalla el Instituto Canario de Estadística (Istac)

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:59

Canarias contabilizaba hasta finales del pasado agosto con 6.734 casos activos en el sistema de seguimiento integral en los casos de Violencia de Género (sistema VioGén-2), aquellos que tienen un seguimiento policial.

Según niveles de riesgo, hay 63 casos con riesgo alto o extremo, 980 con riesgo medio y 5.691 de riesgo bajo, detalla el Instituto Canario de Estadística (Istac).

El 27% de las mujeres que están dentro de VioGén-2 tiene entre 18 y 30 años, mientras que el 45% tiene edades comprendidas entre los 31 y 45 años.

Además, hay 69 casos activos de violencia de género con menores en situación de riesgo, de los cuales 63 son de riesgo medio y 6 presentan un riesgo alto.

De todos los casos activos valorados conforme al vigente protocolo 2025, 727 se consideran de especial relevancia.

Entran en esta categoría aquellos casos en los que, tras la valoración policial del riesgo, se detecta una combinación especial de indicadores que aumenta de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza violencia muy grave o letal sobre la víctima.

Por provincias, 2.735 casos activos se encuentran en la de Las Palmas y 3.999 en la de Santa Cruz de Tenerife.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiró al perro por un acantilado para hacerle daño a su novia: condenado por violencia vicaria
  2. 2 Macrorred de narcotráfico en Canarias: dos toneladas de droga intervenida, 34 detenidos y armas de fuego
  3. 3 Los dos policías acusados de agredir a un hombre en el centro comercial Yumbo niegan los hechos
  4. 4 Gritos de cariño y apoyo para Laly Rodríguez frente a la Valentina: «No más abusos»
  5. 5 Hallan una mochila con 22.250 euros en efectivo en Santa Cruz de Tenerife «al parecer producto de una herencia»
  6. 6 La Aemet da carpetazo al calor en Canarias y un meteorólogo sentencia el episodio: «Muy, muy raro...»
  7. 7 Pedro Vega: «No tuve confianza en la UD; daba mi 300% y no iba ni convocado»
  8. 8 Denuncian las «aulas sauna» en Canarias y el consejero responde: «No soy el que pone el sol»
  9. 9 Primera jornada de la huelga médica: «El pediatra no está y necesito que vea a mi hija pronto»
  10. 10 Enjambre de 22 terremotos en Tenerife: es «peculiar» porque es una zona nueva

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Canarias contabiliza a 6.734 mujeres en el sistema de seguimiento de violencia de género

Canarias contabiliza a 6.734 mujeres en el sistema de seguimiento de violencia de género