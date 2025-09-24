Canarias contabiliza a 6.734 mujeres en el sistema de seguimiento de violencia de género Según niveles de riesgo, hay 63 casos con riesgo alto o extremo, 980 con riesgo medio y 5.691 de riesgo bajo, detalla el Instituto Canario de Estadística (Istac)

Efe Santa Cruz de Tenerife Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:59

Canarias contabilizaba hasta finales del pasado agosto con 6.734 casos activos en el sistema de seguimiento integral en los casos de Violencia de Género (sistema VioGén-2), aquellos que tienen un seguimiento policial.

Según niveles de riesgo, hay 63 casos con riesgo alto o extremo, 980 con riesgo medio y 5.691 de riesgo bajo, detalla el Instituto Canario de Estadística (Istac).

El 27% de las mujeres que están dentro de VioGén-2 tiene entre 18 y 30 años, mientras que el 45% tiene edades comprendidas entre los 31 y 45 años.

Además, hay 69 casos activos de violencia de género con menores en situación de riesgo, de los cuales 63 son de riesgo medio y 6 presentan un riesgo alto.

De todos los casos activos valorados conforme al vigente protocolo 2025, 727 se consideran de especial relevancia.

Entran en esta categoría aquellos casos en los que, tras la valoración policial del riesgo, se detecta una combinación especial de indicadores que aumenta de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza violencia muy grave o letal sobre la víctima.

Por provincias, 2.735 casos activos se encuentran en la de Las Palmas y 3.999 en la de Santa Cruz de Tenerife.