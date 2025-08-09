El Calypso permanece al borde del abandono en un astillero turco

Si ahora es noticia la mala situación del submarino Saga, hace tiempo que dejaron de serlo las desdichas que ha ido acumulando el Calypso, ... el legendario barco oceanográfico de Cousteau, que sufrió un incendio en el astillero de Turquía en el que iba a ser restaurado.

El mítico buque, un dragaminas estadounidense construido en 1941 para la Royal Navy, acabó convirtiéndose en un icono gracias a que el millonario irlandés Thomas Loel Guinness lo adquirió en 1949 para arrendárselo por un franco simbólico anual al comandante Cousteau, que lo convirtió en un barco de investigación marina.

Equipado con minisumergibles, una cámara de observación submarina y una plataforma para helicópteros, el Calypso navegó durante cuatro décadas por mares como el Mediterráneo, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, ganando fama mundial gracias a la serie documental 'L'Odyssée sous-marine' (1967).

Tras el accidente de 1996, cuando una barcaza lo embistió en Singapur y lo hundió parcialmente, el Calypso fue reflotado y reparado. Cousteau, poco antes de su muerte en 1997, expresó su deseo de que el barco siguiera sirviendo a la ciencia y la educación. Fue trasladado a Francia, primero a Marsella y luego a La Rochelle en 1998, donde comenzaron los trabajos de restauración.

Sin embargo, disputas legales entre Francine Cousteau (viuda del explorador marino y presidenta de The Cousteau Society) y Jean-Michel Cousteau (hijo de Cousteau y fundador de Ocean Futures Society) paralizaron el proyecto.

La falta de fondos, el vandalismo y el deterioro por exposición a los elementos agravaron su estado. En 2007, el barco fue remolcado a Concarneau para su restauración en el astillero Piriou, pero los trabajos se detuvieron en 2009 por problemas financieros y disputas contractuales. En 2016 fue trasladado a Izmit, Turquía, para una nueva restauración, pero un incendio en 2017 dañó las partes de madera de su estructura. Aunque se reparó, los trabajos se detuvieron nuevamente. Ahora se considera más viable construir una réplica que restaurar el barco original, cuya estructura está muy deteriorada. Algunos proponen hundirlo como arrecife artificial, una idea controvertida frente a su legado como símbolo de exploración científica.