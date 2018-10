Sustancias odorantes contra la caída del pelo

«Es la primera vez que la remodelación de un mini-órgano humano puede conseguirse con un simple cosmético (el Sandalore) a través de la estimulación de los receptores olfativos»

Es curioso, porque para comenzar el ensayo clínico con Sandalore en diciembre del año pasado, nos costó muchísimo encontrar voluntarios para entrar en este estudio. Ahora recibimos muchísimas llamadas de personas con caída de cabello que quieren participar, aunque lamentablemente ya el estudio está cerrado. Me he dado cuenta del impacto tan grande que tiene el salir en los informativos de TV a nivel nacional.

— ¿Podemos decir que el pelo huele?

— Bueno no huele como entendemos nosotros el olfato a través de la nariz. Pero sí que al tener receptores olfativos, el folículo piloso puede estimularse con determinadas sustancias odorantes que modifican la regulación del crecimiento el pelo (en este caso el Sandalore).

— El aceite natural de sándalo también estimula el crecimiento del cabello?

— No, ya que no se une al receptor OR2AT4. Esto esta demostrado en el trabajo de los alemanes. En cualquier caso, el derivado sintético del sándalo (Sandalore) es el que se usa normalmente en cosmética y perfumes, ya que el aceite de sándalo natural es más caro y mas sensibilizante (puede producir reacciones alérgicas)

— ¿Cuánto se reduce la caída con el Sandalore?

— Esto es precisamente lo que intentamos averiguar con el ensayo clínico que estamos llevando a cabo desde diciembre del año pasado en 60 mujeres con excesiva caída de cabello. Este estudio es a doble ciego y con control placebo, es decir ni el médico ni el paciente sabe si el producto que se esta poniendo es el verdadero Sandalore o el placebo. Los dos vienen en el mismo bote y tienen el mismo olor. En este estudio analizamos el crecimiento del cabello de forma muy objetiva y profesional, mediante fotografía global, hair check análisis, fototricogramas que nos da el porcentaje de pelos en anageno y telógeno, etc. Este estudio que fue aprobado por el Comité Ético del Hospital Insular esperamos acabarlo en octubre de este año y para final de año tendremos los resultados una vez éstos sean analizados estadísticamente.

— ¿Hasta el momento qué resultados obtienen?

— Vemos mejoría en muchos pacientes, y no tanta en otros, lo cual es normal al hacer un estudio con control placebo, pero es imposible saber el resultado objetivo del Sandalore hasta que no cerremos el estudio y se abran los sobres que contienen los códigos que identifican a cada producto como placebo o como verdadero.

— Podría comentar la relación que hay entre el folículo piloso y el mecanismo de curación de heridas (wound healing)?

— Cuando el folículo piloso se activa y pasa desde su fase de reposo (telógeno) a su fase de crecimiento (anageno) para poder generar un nuevo tallo piloso pigmentado, se produce un proceso de mini-organogenesis, durante el cual muchos procesos celulares, vías de señalización y genes se activan y muchas de estos factores de crecimiento son los mismos que intervienen en el proceso de curación de heridas. De hecho nosotros somos pioneros en el uso de implantes de folículos pilosos para tratar úlceras crónicas de difícil curación teniendo varias publicaciones científicas al respecto (Jiménez et al. Exp Dermatol 2015, Jimenez et al Wound Repair and Regeneration 2012, y Martinez ML et al Journal Am Acad Dermatol 2016).