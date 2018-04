Sordera en edad temprana, por el ruido

El ruido es la principal causa del aumento de la sordera en edades cada vez más tempranas, según afirman los otorrinos del Hospital Dexeus Quirón Salud de Barcelona con motivo de la celebración del Día Internacional de la concienciación sobre el Ruido. Según el especialista del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Dexeus, Iván Domènech, «la mayor parte del tiempo no somos conscientes del ruido que existe a nuestro alrededor». La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no exponerse a ruidos de intensidad superior a 65 decibelios ya que escuchar un ruido de más de 70 decibelios durante un tiempo prolongado puede provocar un daño en el oído con consecuencias que pueden llegar a ser irreversibles. «Sin embargo, actualmente en las ciudades podemos estar expuestos a ambientes sonoros superiores, consecuencia de la contaminación acústica ambiental», añade Domènech. Según el otorrino, esta exposición casi constante al ruido, además de provocar lesiones auditivas que pueden llegar a ser graves, puede tener otras consecuencias en la salud como alteraciones del sueño, estrés, vértigos o náuseas. Advierte de que los casos de jóvenes que presentan principios de sordera han ido en aumento en los últimos años, no solo por la contaminación acústica, sino también por el mal uso de las nuevas tecnologías. «Cada vez son más los problemas derivados de usar dispositivos electrónicos para escuchar música, los altos decibelios en discotecas y bares o los novedosos sistemas de sonido en las salas de cine que causan lesiones irreversibles en el oído interno que pueden provocar problemas de audición más intensos en edades cada vez más tempranas», alerta. Para evitar esos efectos nocivos es recomendable controlar el volumen de los reproductores y evitar estar expuesto durante mucho tiempo a esos aparatos.