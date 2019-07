Soluciones ante las cejas caídas

La ptosis de ceja o ceja caída se produce cuando existe un descenso de esta estructura anexa a los ojos con respecto a su posición natural. La altura normal de las cejas se encuentra a nivel o por encima del reborde orbitario y su forma es diferente en hombres y mujeres. En el hombre es más plana, recta y baja. En las mujeres el tercio externo es más alto y curvo.

Con la edad las cejas descienden causando sensación de pesadez en los párpados, especialmente en el sector lateral, llegando a comprometer el campo visual. Este proceso puede afectar a ambos ojos o sólo a uno de ellos y, aunque sea muy leve, cambia la expresión facial de manera significativa dando aspecto de tristeza o cansancio. También puede ir acompañado de pérdida de elasticidad en la piel del párpado, lo que se denomina dermatocalasia, o ptosis palpebral, que es el párpado caído, ya que el envejecimiento suele afectar a todos los tejidos que rodean al globo ocular.

«Cuando un paciente acude a consulta para valorar cirugía en los párpados superiores generalmente se queja de sensación de peso o compromiso en el campo visual. Lo que no sabe es que parte de este problema suele estar relacionado con la caída en la ceja, y si ésta no se trata el resultado de la intervención no será el deseado», explica la doctora Cecilia Rodríguez Luna, médica oftalmóloga especializada en Oculoplastia de Hospital Perpetuo Socorro, una rama que se encarga del cuidado y tratamiento preciso de las estructuras perioculares, esto es, párpados, órbitas y vías lagrimales.

La principal causa de las cejas caídas es el paso del tiempo, aunque la herencia familiar y genética juegan un papel importante, de modo que inclusive personas jóvenes pueden prematuramente verse cansados y envejecidos si las cejas son pesadas o si su posición es inclinada hacia abajo en el sector lateral.

La ptosis de ceja también puede ser causada por una parálisis facial, que típicamente afecta a un solo lado de la cara y se manifiesta con desvío de la comisura de la boca, caída e la ceja e incapacidad para cerrar el ojo de manera completa (lagoftalmos).

Los síntomas de la ptosis de ceja pueden ser estéticos y funcionales o visuales. En los casos estéticos el paciente no es consciente de la caída de la ceja, sólo observa expresión de cansancio o tristeza que mejora al elevar la cola de la ceja con los dedos. En casos más severos hay también afectación funcional debido al compromiso del campo visual lateral. «Si se efectúa una blefaroplastia (cirugía en los párpados) sin detectar este problema, la ceja descenderá aún más acentuando la expresión de cansancio en lugar de corregirlo», advierte la doctora Rodríguez, miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Ocular y Orbitaria (SECPOO).

La misión de cualquier tratamiento para corregir la ptosis de ceja es devolver esta estructura periocular a su estado y su ubicación normal. Hay que recordar que cada persona tiene una ceja diferente que refleja su personalidad y el tratamiento tiene como principal objetivo respetar la singularidad de cada paciente.

Existen también procedimientos no quirúrgicos según el paciente y la severidad de la ptosis. Uno de los más populares es la toxina botulínica (bótox). Esta toxina es un inhibidor neuromuscular que disminuye la acción de los músculos encargados de descender la ceja (músculos depresores). Al inyectarla se consigue elevar la posición de la ceja al gesticular y recuperar el brillo de la mirada. El efecto es muy natural y dura entre cuatro y seis meses, por lo cual se debe repetir periódicamente.

Otra opción es la infiltración con ácido hialurónico. Se utiliza para pacientes que han perdido el volúmen en el sector externo de la ceja, y al restaurarlo se obtiene una elevación y mejora en la curvatura sobretodo lateral. Por último, la ultherapy es de los tratamientos más novedosos para lograr una elevación de la ceja estable en el tiempo sin cirugía.

Existen por otro lado gran variedad de procedimientos quirúrgicos para corregir este problema. Según la severidad de la ptosis de ceja y el grado de elevación deseado se puede recurrir a la cejapexia transblefaroplastia, una cirugía mínimamente invasiva que consiste en combinar la blefaroplastia con la fijación de la ceja en una misma sesión quirúrgica y sin ninguna incisión adicional. Cuenta con un buen resultado y rápida recuperación. La cejapexia externa es una variante de la cirugía anterior que consigue una ceja más arqueada y juvenil en combinación con la blefaroplastia. Requiere una mínima incisión adicional que queda escondida en la ceja.

El lifting endoscópico de cejas las eleva mediante el uso de endoscopio. Es una técnica de mayor complejidad con la que obtiene a su vez mayor elevación de las cejas y en cuyo posoperatorio es frecuente tener alguna alteración de la sensibilidad en la zona frontal. Por su parte, la cejaplastia directa se basa en la elevación directa de la ceja con una incisión justo por encima de la misma. La ventaja es que se puede obtener una elevación muy importante y se puede diseñar la forma deseada. Su principal desventaja es el riesgo de una cicatriz visible.

En cualquier caso, «todas estas intervenciones son mínimamente invasivas, ambulatorias y se efectúan bajo anestesia local y sedación. Por tanto, tras la intervención el paciente se marcha a casa», concluye la especialista en Oculoplastia de Hospital Perpetuo Socorro.