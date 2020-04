Salir a correr no será tan fácil

Un estudio realizado por Bert Blocken y Thierry Marchal, dos profesores de las universidades europeas KU Leuven (Bélgica) y TU Eindhoven (Países Bajos), alerta de que salir a correr por las calles de nuestras ciudades no será tan sencillo como se imagina. En el informe los investigadores explican que la regla de distanciamiento social que muchos países aplican entre 1 y 2 metros (entre ellos España) parece efectiva cuando está parado dentro o incluso afuera con poco viento, pero al hacer ejercicio la situación puede variar mucho, ya que cuando alguien respira, estornuda o tose mientras corre o va en bici, esas partículas se quedan en el aire. Y las personas que corren por detrás (los que van a rebufo) o se cruzan en sentido inverso atraviesan esa nube de gotas y el riesgo de contagio aumenta. Ahora los investigadores han publicado una series de preguntas y respuestas a ese extenso estudio en el que desvelan todos los detalles y contestan a todas las dudas. La conclusión a la que llegan es que las distancias que hay que mantener son mucho más amplias que las aconsejadas por las autoridades hasta el momento, y se extienden desde los 5 hasta los 20 metros, en función de si se está andando, corriendo o yendo en bici. Estas son las conclusiones del estudio, explicadas por los propios autores. El informe original lo puedes leer aquí.

El objetivo del estudio

El punto de partida fue la distancia social de 1,5 m (o en algunos países 2,0 mo 6 pies) que se recomienda mantener entre dos personas quietas para evitar que las gotas respiratorias de la persona A lleguen a la persona B. Es de sentido común que cuando la persona A exhala las gotas y la persona B se mueve hacia adelante, la persona B puede moverse hacia la nube de gotas exhalada por la persona A. Por lo tanto, el movimiento de las personas puede afectar la exposición a las gotas. El objetivo de este estudio, por lo tanto, era descubrir en qué medida la distancia social de 1,5 m es suficiente o no para dos personas que caminan, corren o andan en bicicleta en las proximidades. Y si no, cómo debería ajustarse para producir un riesgo de exposición a gotas (no) similar al del caso de 1,5 m con dos personas inmóviles.

La distancia social para andar

La distancia social estándar es de 1.5 m, 2 m o 6 pies (dependiendo del país). La distancia social aerodinámicamente equivalente es la distancia social que dos personas necesitan mantener al caminar / correr / andar en bicicleta para tener el mismo nivel de riesgo de exposición (no) a las gotas que en el caso de 1.5 m, 2 m o 6 pies para dos personas de pie y uno frente al otro.

La distancia para andar rápido, correr o ir en bici

Primero, se descubrió que las gotas (rango 40 mm - 200 mm) exhaladas por una persona en movimiento son arrastradas principalmente en la corriente de desplazamiento (estela) detrás de esta persona. En segundo lugar, en ausencia de viento fuerte, la distancia social equivalente para caminar / correr / andar en bicicleta puede permanecer 1.5 m (o 2 m o 6 pies) si las dos personas se mueven de lado a lado o en una formación escalonada. Sin embargo, si la persona B se coloca en la corriente de desplazamiento (o estela) de la persona A, esta persona puede estar expuesta a las gotas emitidas por la persona A. Entonces las distancias sociales equivalentes son: 5 m para caminar rápido (4 km / h), 10 m para correr rápido (14,4 km / h), 20 m para ciclismo rápido (30 km / h). La distancia social que debe mantenerse cuando está en la corriente de deslizamiento aumenta con la velocidad de la persona B.

Conclusiones virológicas y médicas

Ninguna. Este estudio no saca ninguna conclusión sobre el riesgo de infección asociado con distancias sociales particulares o exposición a gotas. Estamos compartiendo estos resultados con las autoridades sanitarias y quedamos a su disposición para obtener más información. Es obvio que ninguna o menor exposición a gotas es mejor que una exposición a gotas más grande. Por lo tanto, las distancias sociales ajustadas y equivalentes deben preferirse sobre el valor único de 1,5 m.

¿Deberían todas las personas que desean hacer ejercicio al aire libre comenzar a usar máscaras?

Eso no es imprudente si las personas quieren moverse muy cerca unas de otras. Sin embargo, existen serias preocupaciones sobre la escasez de máscaras y las máscaras profesionales deben reservarse principalmente para los trabajadores de la salud. Suponiendo que las máscaras no son estrictamente necesarias cuando se habla a una distancia de 1,5 m, si las personas siguen nuestras recomendaciones aerodinámicas y las distancias sociales equivalentes actualizadas al caminar / correr / andar en bicicleta en el slipstream, entonces también en esos casos las máscaras no serían estrictamente necesarias.

Trucos para salir a correr y evitar riesgos innecesarios

Cuando hay vientos cruzados considerables, la sugerencia de permanecer fuera de la corriente de deslizamiento sigue siendo válida. Esto significa que se recomienda no caminar / correr / andar en bicicleta directamente detrás de los demás, sino desplazarse hacia el lado del viento. Al adelantar a una persona, sea amable con esta persona y solo cuando haya alcanzado una cierta distancia de esta persona (5 m cuando esta persona camina, 10 m para correr, hasta 20 m para andar en bicicleta), retroceda en la misma recta línea como esta persona.

¿Las personas no deberían decidir dejar de hacer ejercicio al aire libre?

No. La crisis es muy grande y la salud mental y física son importantes y caminar, correr y andar en bicicleta contribuyen a la salud mental y física. Nuestro estudio pretende indicar cómo se debe hacer el distanciamiento social en esas situaciones. Desde el principio, la Organización Mundial de la Salud, la OMS y los CDC han recomendado mantener una distancia de al menos 1 mo 2 m, reconociendo que esto no siempre es posible, especialmente en el transporte público. Obviamente no somos estas organizaciones prestigiosas, pero estamos proporcionando recomendaciones utilizando resultados confiables para minimizar el riesgo de contaminación, reconociendo que no siempre se pueden seguir.

La importancia del rebufo

¿Por qué es importante tener estas distancias sociales actualizadas y más grandes al caminar, correr y andar en bicicleta? Estas distancias no deben ser mayores a 1.5 m, excepto cuando la persona B está en la corriente de la persona A. Entonces, las distancias sociales más grandes no son solo sentido común sino también una cuestión de consistencia. Si ahora se argumenta que esta distancia cuando se mueve rápido (caminar, correr, andar en bicicleta) no debe ser mayor a 1.5 m, esto lógicamente implica que 1.5 m cuando está parado y hablando también es demasiado grande, lo cual no es el caso, como se muestra por la vasta literatura desde 2002 sobre la distancia de viaje de las gotas. Tenga en cuenta que organizaciones como los CDC (Centro de Enfermedades, Control y Prevención) están pidiendo evidencia y tecnología adicionales para dar mejores recomendaciones en el futuro.

El valor del estudio

El valor de este estudio no es indicar que la persona B que se mueve muy cerca de la persona A puede inhalar las gotas emitidas por la persona A. Eso es sentido común para la mayoría de las personas con un mínimo de dinámica de fluidos y / o intuición. El valor de este estudio es indicar a dónde van las gotas exhaladas (es decir, en la corriente de deslizamiento) y qué distancias sociales específicas deben usarse para caminar / correr / andar en bicicleta para que sean equivalentes a 1,5 m de pie.

El estudio es de aerodinámica, no de virología

¿No debería haber involucrado a virólogos, epidemiólogos y expertos médicos? No para el alcance de este estudio en particular. Este estudio es un estudio de aerodinámica, no un estudio de virología. Los únicos dos hechos que adoptamos de la virología son dos hechos básicos y bien establecidos: Las gotas respiratorias son una forma efectiva de transferir este tipo de virus (bien establecido en la literatura científica); Es mejor no exponerse a las gotas de saliva de otras personas que exponerse a ellas (sentido común).

¿El consejo es peligroso? Aclaración de los autores