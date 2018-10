Riesgos del virus del papiloma humano

La infección por el virus del papiloma humano (VPH) es actualmente la enfermedad de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial, aunque no es esta su única forma de transmisión. El virus por si mismo no es suficiente como causa principal, sino que es uno de los factores desencadenantes, porque deben existir otros elementos adicionales para la aparición del cáncer de cérvix uterino. Asimismo, está relacionado con el origen de otros tumores malignos como el del ano, la vulva, el pene y la cavidad bucofaríngea.

Aunque la mayoría de estas patologías se presentan fuera de la edad infantil, lo cierto es que la mejor forma de evitar el contagio del VPH, procedente de las mismas, es la prevención con la administración de la vacuna durante la época prepuberal, antes de que se produzcan los primeros contactos y relaciones sexuales, explica el doctor Federico Philipps Fuentes, especialista en Pediatría de Hospital Perpetuo Socorro.

Los virus del papiloma son transmitidos por vía sexual por contacto con las superficies cutáneas y mucosas de individuos previamente infectados. Esta es la vía más frecuente de contagio, pero no es de esta forma el único mecanismo de contagio, aunque éstos son menos usuales y poco conocidos. En los bebes y niños pequeños la forma de transmisión puede ser por la inoculación de estos virus antes o durante el nacimiento, ya sea a través del canal del parto o por contaminación por el útero o la placenta. No obstante, no todos los niños desarrollarán la infección; son precisos otros factores como los genéticos, ambientales, inmunológicos o la predisposición individual.