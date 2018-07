Esta médica propone un estilo de alimentación que no solo es válido para personas sanas que quieren sentirse mejor y más felices, sino que también podría ser útil para quienes sufren trastornos del ánimo, como la depresión, y trastornos de ansiedad y quieren mejorar su sintomatología.

Prevención de la depresión

Por otra parte, es categórica al afirmar: «No fumes. El tabaco merma nuestra salud y genera radicales libres, unos compuestos químicos perjudiciales para la salud y relacionados con el inicio de la depresión». La doctora Fernández también recomienda hacer ejercicio a diario. «Por ejercicio entendemos no solo hacer deporte, sino también caminar a paso ligero, cuidar el jardín, subir escaleras en vez de usar el ascensor y moverse en lugar de quedarse en el sillón», enfatiza.

«Los alimentos más destacados y recomendables para consumirlos a diario en la cocina de la felicidad son el chocolate negro y el plátano», según Fernández.

Comer con tranquilidad.

Por su parte, las nutricionista Carmen Escalada y Andrea Marqués, del Instituto Médico Europeo de la Obesidad (www.imeoobesidad.com) explican que, para ser más felices y estar más animados, no solo es importante lo que se come, sino además cómo se come.

Marqués, nutricionista dietista con grado en nutrición y dietética y postgrado de especialista en nutrición y gastronomía, recomienda los denominados Platos coloreados.

«Cuanta más variedad de colores haya en nuestro plato, más atractivo será visualmente, estimulando nuestra apetencia. Para ello resulta muy práctico combinar las verduras o frutas de temporada con alimentos proteicos», explica.

También es importante para ella «comer en un ambiente tranquilo, masticar despacio disfrutando de cada bocado y de sus características organolépticas, como el sabor, el olor y la textura, entre otras».