Guía dietética ante la Navidad

Algún lujo sin excesos

En primer lugar es interesante no perder de vista los principios básicos para una alimentación saludable que se realizan el resto del año para moderarse en las comidas navideñas. Esto es importante tanto para no coger kilos demás durante estas fechas como para que no supongan el abandono de una dieta de adelgazamiento. Es posible permitirse algún lujo en los días clave sin convertir esta época en un sinfín de excesos que hagan mella en la salud y en el peso.

Cuidar la bebida

«Es muy importante cuidar la bebida que ingerimos, tanto el tipo como la cantidad dada la cantidad de azúcar que puede contener y los peligros para la salud en múltiples aspectos del alcohol, muy calórico además. El agua es sin duda la bebida más recomendable y con la que se debe alternar la toma de otras bebidas si es imposible evitarlo», apunta la especialista en Medicina Interna y máster en Nutrición.

Respecto a la opción de ingerir frutos secos lo mejor es que sean lo más naturales posible, evitando grasa y sal innecesaria. Además, es fundamental comer despacio, masticando bien. Y por supuesto evitar el sedentarismo, el gran aliado de la dieta para mantenernos en el peso adecuado de forma saludable. Para esto puede servirnos pasear por nuestras calles aprovechando la actividad que estos días se vive en ellas, saboreando el espíritu de la Navidad.

Las personas que ya cuentan con sobrepeso y están o no en proceso de adelgazamiento deben tener muy claro que no existe ninguna dieta milagrosa y no hay que creer en ellas. «La única dieta que no funciona es la que no se sigue correctamente. Lo importante es aprender a comer de forma inteligente. Estaremos de acuerdo en que ejercicio físico y dieta hipocalórica son dos de los factores clave que nos ayudan a encontrar nuestro peso ideal, pero no son los únicos: el estilo de vida, calidad de la nutrición y los hábitos saludables, son los pilares para llegar a conseguir nuestro peso ideal y que podamos mantenerlo en el tiempo», asegura la doctora Bautista.