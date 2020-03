Guía básica para elegir un buen calzado

Están tan lejos de la cabeza que no se suele pensar mucho en ellos. Sí, hablamos de los pies, de los que nos acordamos solamente cuando duelen y cuya piel suele ser la más deshidratada del cuerpo. Este olvido, sin embargo, también puede repercutir en otras partes como la espalda, los tobillos, las rodillas o la cadera. Por ello, elegir bien el calzado con el que los cubrimos es vital para evitar lesiones directas tan dolorosas como esguinces, juanetes, dedos en garra, metatarsalgia, ampollas, durezas o uñas encarnadas; e indirectas, como desviación de las vértebras lumbares, deterioro de las articulaciones, hipertrofia de los gemelos o acortamiento del tendón de Aquiles.

El miembro de la Junta de Gobierno del Consejo General de Podólogos de España y presidente del Colegio de Podólogos de Cataluña, Manel Pérez Quirós, recoge una serie de recomendaciones para acertar a la hora de calzarse y preservar la salud de los 26 huesos, 33 articulaciones y 107 ligamentos que soportan nuestro peso, nos garantizan estabilidad y nos permiten desplazarnos de un lugar a otro. Para él, la principal premisa es «adaptar los zapatos a los pies y no al revés», y tener en cuenta otros factores como la frecuencia con la que se usan, la edad del usuario, la estructura de la planta o la forma de andar.

Con los niños, por ejemplo, «hay que vigilar el crecimiento y comprar zapatos que permitan el completo movimiento articular y muscular para que se puedan desarrollar todas las estructuras de sus pies, piernas y espalda», explica el podólogo. Los adolescentes, por su parte, «al estar en una etapa de grandes cambios hormonales, deben controlar la transpiración de su calzado para evitar los problemas asociados a una sudoración intensa, como hongos o mal olor». Para los adultos, el principal requisito es que haya un espacio libre de 10-20 mm entre el pie y el zapato para permitir cierta libertad de movimiento; mientras que los ancianos «deben suplementar la falta de tejido graso del pie y las deformaciones óseas derivadas del envejecimiento con suelas amortiguadoras y tejidos flexibles». También hay que recordar que la talla puede cambiar a medida que se envejece.

En todos los casos, el experto sugiere renovar el calzado cada temporada para no viciarlo y admite que utilizar unos zapatos inadecuados no es un problema «si no se abusa y se hace de forma puntual, como para una boda».

Otros consejos son: probarse siempre ambos zapatos, porque la mayoría de la gente tiene un pie más grande que el otro; caminar con ellos, asegurarse de que hay espacio suficiente entre los dedos y la puntera, elegir materiales naturales (piel, algodón, loneta) y comprobar que las suelas proporcionan una tracción firme y no resbalan.