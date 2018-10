Hablaremos hoy de una de las infecciones más frecuentes de transmisión sexual de nuestra actualidad, el virus del papiloma humano (HPV). Normalmente es inofensivo y el propio organismo con sus defensas es capaz de controlarlo pero en muchas ocasiones produce daños en el cuello uterino hasta el temido cáncer cervical.

Existen más de 100 serotipos del virus que pueden manifestarse con síntomas o no. De hecho, la mayor parte de las personas que lo padecen no saben que están infectadas. Puedes padecerlo y no tener síntomas o, por el contrario, puede provocar desde verrugas hasta cáncer de cuello uterino.