SPAR Gran Canaria y Rotary Club impulsan una nueva edición de 'Los Desayunos Solidarios' a beneficio de los comedores de Cáritas La campaña, que se realizará del 1 al 5 de octubre, recogerá alimentos básicos en 191 tiendas y aspira a superar los más de 5.000 kilos de la pasada edición

El grupo SPAR Gran Canaria pondrá en marcha el próximo miércoles, 1 de octubre, la quinta edición de la campaña solidaria de recogida de alimentos 'Los Desayunos Solidarios', una iniciativa organizada en colaboración con Rotary Club Las Palmas. Los productos recogidos se destinarán a atender las necesidades de los cuatro comedores sociales de Cáritas Diocesana en Gran Canaria.

La acción permanecerá activa hasta el domingo, 5 de octubre, en las 191 tiendas de la cadena en la isla, que se convertirán en puntos de recogida para que sus clientes puedan donar alimentos básicos destinados a familias en situación de vulnerabilidad.

Entre los alimentos necesarios se encuentran leche entera o semidesnatada, zumos de minibricks, cereales, galletas, cacao en polvo, gofio o mermeladas, que se destinarán a los comedores sociales gestionados por Cáritas Diocesana en la isla.

Conscientes de la adversidades que atraviesan muchas familias grancanarias, la cadena de supermercados ha decidido impulsar un año más esta acción solidaria con el objetivo de superar los más de 5.000 kilos de productos que se lograron recaudar en la edición anterior, así como ampliar el alcance de esta ayuda a un mayor número de personas. Cáritas Diocesana de Canarias atendió el pasado año a 7.478 hogares, lo que supuso llegar a 22.800 personas en la provincia de Las Palmas.

A la presentación de la campaña, celebrada en la tienda SPAR Tomás Morales, acudieron la directora general de SPAR Gran Canaria, Dunia Pérez; en representación de la propiedad de la cadena, Clara Medina; la directora de Responsabilidad Social Corporativa, Yubi Cisneros; y los presidentes de Rotary Club Las Palmas, Eloísa Moreno, y de Cáritas Diocesana de Canarias, Gonzalo Marrero.

La entrega de los alimentos está previsto que tenga lugar el próximo 16 de octubre, coincidiendo con el Día Mundial de la Alimentación, y permitirá reforzar la cobertura de la comida más importante del día en numerosos hogares de la isla. Además, el grupo difundirá en sus propios canales de comunicación los productos que se busca recolectar para informar a sus clientes.

