Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de campaña en la que repartirá 100.000 euros en premios. C7

SPAR Gran Canaria celebra su 39 aniversario repartiendo 100.000 euros en premios

Del 3 al 16 de octubre, la cadena sorteará entre sus clientes vales de descuento, lotes de productos SPAR y tarjetas de compra por valor de 500 y 1.000 euros

Canarias7

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:05

La cadena de supermercados SPAR Gran Canaria cumple este mes 39 años de compromiso y cercanía con los hogares canarios y lo celebra con una gran campaña en la que repartirá 100.000 euros en premios, como muestra de agradecimiento por la confianza que depositan diariamente sus clientes. La promoción estará vigente del 3 al 16 de octubre en todos los supermercados de nadheridos a la campaña.

En los propios puntos de venta se entregarán de forma directa 1.000 vales de descuento de 25 euros y 1.000 lotes de productos SPAR, valorados cada uno en 30 euros, que permitirán a los clientes seguir llenando su cesta con productos de calidad, frescos y locales.

Además, a través de la web oficial https://spargrancanaria.es/aniversario/, SPAR Gran Canaria sorteará cada día dos tarjetas de compra de 500 euros y culminará la campaña con un gran sorteo final de 30 tarjetas de compra valoradas en 1.000 euros cada una.

Para participar, los clientes tendrán que realizar compras iguales o superiores a 20 euros en los supermercados de SPAR Gran Canaria, con las que recibirán los cupones tanto para optar a los premios directos como a los sorteos online.

Con campañas como esta, SPAR Gran Canaria, única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla, reafirma su posición como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras, y como empresa de alimentación de referencia, tanto por su servicio cercano como por su calidad y trato personalizado. En un total de 201 establecimientos y a través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet señala Canarias por lo que llega este fin de semana a las islas
  2. 2 Una residente canaria en la flotilla: «Si están viendo esto, he sido secuestrada por las fuerzas de ocupación israelíes»
  3. 3 Lionel Ramírez se recupera en la UCI: «Lo pasó muy mal pero siempre pensó que lo iban a rescatar»
  4. 4 El cantante de Efecto Pasillo desvela sus problemas de salud mental y lanza un mensaje optimista: «Se puede salir adelante»
  5. 5 Colapso en la GC-1 y vías alternativas en plena hora punta
  6. 6 Oleada de robos en el hospital Insular y el Materno Infantil: «Te sientes vulnerable»
  7. 7 Casi medio millón de euros separan al asesor del Gobierno de Canarias con más dinero del que menos
  8. 8 Accidente en la GC-2: un choque entre tres coches dejó a uno volcado en la vía
  9. 9 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy jueves 2 de octubre
  10. 10 Imponen una orden de alejamiento para el exnovio de Lola Ortiz por violencia de género

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 SPAR Gran Canaria celebra su 39 aniversario repartiendo 100.000 euros en premios

SPAR Gran Canaria celebra su 39 aniversario repartiendo 100.000 euros en premios