SPAR Gran Canaria celebra su 39 aniversario repartiendo 100.000 euros en premios Del 3 al 16 de octubre, la cadena sorteará entre sus clientes vales de descuento, lotes de productos SPAR y tarjetas de compra por valor de 500 y 1.000 euros

La cadena de supermercados SPAR Gran Canaria cumple este mes 39 años de compromiso y cercanía con los hogares canarios y lo celebra con una gran campaña en la que repartirá 100.000 euros en premios, como muestra de agradecimiento por la confianza que depositan diariamente sus clientes. La promoción estará vigente del 3 al 16 de octubre en todos los supermercados de nadheridos a la campaña.

En los propios puntos de venta se entregarán de forma directa 1.000 vales de descuento de 25 euros y 1.000 lotes de productos SPAR, valorados cada uno en 30 euros, que permitirán a los clientes seguir llenando su cesta con productos de calidad, frescos y locales.

Además, a través de la web oficial https://spargrancanaria.es/aniversario/, SPAR Gran Canaria sorteará cada día dos tarjetas de compra de 500 euros y culminará la campaña con un gran sorteo final de 30 tarjetas de compra valoradas en 1.000 euros cada una.

Para participar, los clientes tendrán que realizar compras iguales o superiores a 20 euros en los supermercados de SPAR Gran Canaria, con las que recibirán los cupones tanto para optar a los premios directos como a los sorteos online.

Con campañas como esta, SPAR Gran Canaria, única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla, reafirma su posición como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras, y como empresa de alimentación de referencia, tanto por su servicio cercano como por su calidad y trato personalizado. En un total de 201 establecimientos y a través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad.