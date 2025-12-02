Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel inaugura la Navidad con su tradicional encendido de luces Una noche mágica en la que la historia, la música y la solidaridad se unen para celebrar la llegada de la Navidad

El emblemático Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel celebra una vez más la llegada de la Navidad con su esperado encendido de luces, un evento que marca el inicio oficial de la temporada navideña en la capital grancanaria.

El próximo 05 de diciembre a las 19:00 horas, el histórico hotel dará la bienvenida a las fiestas con una ceremonia de iluminación de su majestuosa fachada, un momento mágico que cada año reúne a residentes y visitantes en torno al espíritu navideño.

Este año, Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel invita a todos los asistentes a disfrutar de una velada muy especial, donde la magia de la Navidad se combina con la solidaridad y el encanto de un entorno único. La ceremonia contará con la actuación de un grupo gospel, que aportará un toque de emoción y alegría a esta esperada cita. Durante el encendido de luces, los asistentes podrán brindar con una copa de cava, disfrutando de una noche mágica en un espacio que combina historia, elegancia y tradición.

¡Les esperamos para celebrar juntos la magia de la Navidad!

Como cada año, el hotel renueva su compromiso social invitando a los asistentes a colaborar con la campaña solidaria de recogida de juguetes nuevos a favor de Cruz Roja, destinados a los niños más necesitados. Un gesto que refuerza los valores de generosidad y comunidad que caracterizan al Barceló Hotel Group.

El encendido de luces de Navidad del Santa Catalina se ha consolidado como uno de los eventos más emblemáticos de la temporada en la ciudad, reuniendo a cientos de personas para compartir una experiencia única que aúna tradición, música y solidaridad en un ambiente incomparable.

Programación navideña 2025

El encendido de luces es solo el comienzo de una serie de actividades especiales que el hotel ofrecerá durante toda la temporada navideña. Desde cenas de gala hasta brunches festivos, el Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel promete una Navidad llena de momentos inolvidables.

Más información sobre la agenda navideña y las actividades programadas estará disponible en las redes sociales y la web oficial del hotel.