El Programa Emprende FULP consolida su impulso al emprendimiento en Canarias

La Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) continúa impulsando el ecosistema emprendedor en Canarias con programas como Emprende FULP, una iniciativa que apuesta por la capacitación, el asesoramiento y el acompañamiento a personas con ideas de negocio o proyectos empresariales en fase inicial.

En el ejercicio de 2025, más de 570 personas han recibido asesoramiento y acompañamiento para llevar a cabo su idea de negocio. A esta cifra se suman alrededor de 130 personas participantes en acciones de sensibilización, además de la tramitación de 22 altas de autónomos.

Apoyo integral al desarrollo de proyectos

El Programa mantiene sus líneas estratégicas centradas en el asesoramiento individualizado, el acompañamiento en trámites administrativos, la consultoría especializada para el desarrollo de competencias técnicas y transversales de las personas emprendedoras así como la promoción de la cultura emprendedora en centros educativos.

Este enfoque integral permite que cada participante reciba un itinerario adaptado e individualizado para su idea de negocio, combinando sesiones, asesoramiento, workshops, talleres prácticos y networking.

Además, el programa cuenta con un equipo de consultores externos especializados en diversas disciplinas, que ofrecen orientación estratégica a las personas emprendedoras.

Actividades de asesoramiento y promoción al emprendimiento

A lo largo de 2025, Emprende FULP ha desarrollado una programación continua de actividades entre las que destacan acciones enfocadas al desarrollo del modelo de negocio a través del uso de metodologías ágiles, creación de producto mínimo viable, asesoramiento económico financiero, identificación de oportunidades de negocios o gestión de subvenciones, entre otras.

Asimismo, durante esta anualidad se han realizado acciones de sensibilización en diferentes ciclos de grado superior de IES Felo Monzón y a estudiantes universitarios/as del Grado de Geografía e Historia de la ULPGC y del Máster de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de la ULPGC. Por otro lado, el equipo técnico ha colaborado en las Jornadas de Orientación y Emprendimiento en el IES Felo Monzón.

Además, el Servicio de Asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento ha participado en encuentros relacionados con la innovación y la creación de empresas, como la Feria DigiON en Infecar, la I Feria de Empleo de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la ULPGC, el Foro de Empleo de la ULPGC en Lanzarote, el Foro de Emprendimiento del Ayuntamiento de la Aldea y la II jornada «Emprendiendo con IA: Estrategias para transformar tu negocio», citas que han permitido acercar los recursos del Programa a nuevos perfiles, facilitando la conexión entre emprendedores, empresas y agentes del tejido productivo.

El equipo técnico de Emprende FULP forma parte de la Red de Emprendimiento promovida por el Servicio Canario de Empleo para impulsar acciones conjuntas que favorezcan la promoción del emprendimiento en Canarias.

