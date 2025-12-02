El Hospital Universitario Vithas Las Palmas recibe a los primeros alumnos de la UNAM El proyecto docente se ha puesto en marcha en colaboración con la Universidad del Atlántico Medio y refuerza el compromiso de Vithas con la formación de los médicos, enfermeros y profesionales sanitarios del futuro

Vithas Las Palmas ha recibido a sus primeros alumnos tras haber sido acreditado el pasado año como Hospital Universitario por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para formar a estudiantes de Medicina, Enfermería y Fisioterapia de la Universidad del Atlántico Medio.

En concreto, 38 estudiantes de Enfermería realizarán sus prácticas en las instalaciones del centro. Para recibirlos se ha realizado un acto en el hospital que ha servido para inaugurar el Aula Universitaria Vithas Las Palmas. El evento ha contado con la presencia por parte de Vithas del director corporativo Asistencial, David Baulenas; el director de Enfermería de Vithas Canarias, Raico Pérez; la directora médica de Vithas Canarias, Dra. Elena Cortés; y el director gerente de Vithas Canarias, David García. La Universidad del Atlántico Medio (UNAM) ha estado representada por su rectora, Ana María González; su director de las Áreas de Enfermería y Fisioterapia, Aday Infante; y la alumna Nira Serranos. Junto a ellos, asistió una nutrida representación del centro sanitario para darles la bienvenida.

La certificación junto a la UNAM permite que estos estudiantes, a los que en próximos años se sumarán de Medicina y Fisioterapia, desarrollen en el Hospital Universitario Vithas Las Palmas sus prácticas clínicas. Lo harán en un ámbito docente inmersivo, en el mismo entorno laboral donde podrán desarrollar sus futuras carreras como profesionales. Para ello cuentan con equipamientos de última generación que servirán para que se formen con las mayores garantías y de acuerdo con los requisitos del campus universitario. Vithas Las Palmas, además de su labor como referente en la atención sanitaria, se convierte en un centro clave para la formación de las nuevas generaciones de profesionales sanitarios.

El Dr. David Baulenas, director corporativo Asistencial en Grupo Vithas, fue el encargado de dar la bienvenida al alumnado a la que «a partir de hoy también es vuestra casa, una casa en la que veréis que cuidar no es sólo hacer, sino también ser presencia, apoyo y consuelo. En Vithas vais a descubrir que la humanización no es un eslogan sino una forma de trabajar y de mirar a las personas».

Raico Pérez, director de Enfermería de Vithas Canarias, y también profesor de la UNAM, incidió em que «entran por primera vez en un hospital y esto va a generar nervios, dudas y expectativas. Sigan los protocolos de seguridad del paciente; pregunten cuando tengan dudas y busquen siempre el apoyo del equipo. El principal valor de Vithas y de este hospital son los profesionales. Y estoy seguro de que los acompañarán en todo momento. En su bata llevan conocimiento, pero también la posibilidad de transformar un momento doloroso en uno más llevadero».

El Dr. Aday Infante, director de Enfermería y Fisioterapia de la UNAM, destacó que «la alianza entre la UNAM y Vithas es un compromiso por la docencia de calidad, una formación real, rigurosa, y sobre todo humanista. Van a tener unos grandes profesionales con una gran experiencia que les van a ayudar. Necesitamos ser responsables porque trabajamos con el material más sensible del mundo, que son las personas».

Por su parte, la alumna Nira Serranos, en nombre de todos sus compañeros, consideró que «iniciar nuestras prácticas en Vithas no solo marca el comienzo de una nueva etapa académica, sino también de nuestro contacto directo con la realidad a la que hemos decidido dedicar nuestra vocación: el cuidado de las personas. Aquí tendremos la oportunidad de observar, participar, crecer junto a profesionales que representan los valores esenciales de la enfermería».

El director gerente de Vithas Canarias, Dr. David García, subrayó que «nuestros hospitales llevan décadas cuidando a generaciones de canarios. Vithas Las Palmas se ha consolidado como un referente de las islas con un crecimiento notable en los últimos años, ampliando servicios e incorporando tecnología y, sobre todo, atrayendo y formando el talento. Porque no hay proyecto sanitario sin personas y no hay futuro sin profesionales bien formados, no sólo en técnicas o procedimientos, sino también en aprender a cuidar».

La rectora de la UNAM, Ana María González, ha clausurado el acto agradeciendo a Vithas la acogida y recordando los valores humanistas que UNAM y Vithas comparten, como poner en el centro a las personas, cuidarlas y servirlas. Asimismo, pidió a los alumnos que no olviden su suerte «porque no es fácil tener una plaza para estudiar enfermería, ni hacer las prácticas en un hospital como Vithas Las Palmas. Están aquí sus máximos responsables y muchos profesionales sólo para daros la bienvenida. No sé cuántos alumnos tienen la suerte de tener una bienvenida así en el centro al que van a hacer las prácticas».

Vithas tiene una fuerte vocación docente que ha llevado a que Vithas Las Palmas sea el cuarto centro hospitalario del grupo en acreditarse como universitario tras Vithas Madrid Arturo Soria, Vithas Madrid La Milagrosa y Vithas Madrid Aravaca.

