HiperDino arranca hoy su campaña especial de vuelta al cole con descuentos del 50% en cupones por la compra de material escolar A partir de hoy 26 de agosto, hasta el 8 de septiembre, sin compra mínima y sobre los artículos escolares, se emitirán vales para canjear en próximas compras entre el 9 y 30 de septiembre

HiperDino arranca hoy su campaña de vuelta al cole. Desde hoy y hasta el 8 de septiembre incluido, sin compra mínima y sobre los artículos de material escolar disponibles en las tiendas, los clientes recibirán junto al ticket de compra un cupón de descuento por el valor del 50% de la compra realizada de material escolar para canjear en sus próximas visitas entre el 9 y el 30 de septiembre.

Con ello la cadena quiere contribuir a que la vuelta al cole de miles de familias sea más llevadera a la hora de afrontar el regreso a las aulas, puesto que les resulta un gasto económico extra importante. Así, del importe gastado en material escolar y que haya sido realmente pagado -la promoción no admite reservas- se calculará el 50% y aparecerá un cupón descuento con el valor impreso en el mismo ticket de compra. Se establece un máximo de seis unidades por producto y ticket.

Asimismo, se excluyen los libros de lectura y está limitado a fin de existencias, además de no ser acumulable a otras promociones y no poder ser canjeados por tabaco, bebidas alcohólicas ni recargas telefónicas.

Los cupones obtenidos se podrán utilizar en cualquiera de las tiendas de HiperDino, SuperDino y la plataforma online. Sin embargo, no entran los establecimientos de HiperDino Express ni DinoShop.

Por otro lado, es importante conservar el ticket impreso y el cupón no será reembolsable por su valor en efectivo, mientras que el valor total de la compra debe ser igual o superior al valor del cupón de descuento.

La promoción se lanza en todas las islas, y en concreto las tiendas donde se podrá aplicar serán Chafiras II, Las Rotondas, Güímar, Piedra Redonda, Melenara, C.C. Alisios, Adeje, San Bartolomé, Open Mall, Avda. del Puente, Vecindario, Santa Brígida, Bellavista, Venezolanos, Gáldar, Tacoronte, El Paso, La Grama, San Isidro, Luis Doreste, Corralejo, Miller, 7 Palmas, Argana, Arucas II, Gran Tarajal, Tío Pino, Santa Úrsula, Valverde, Frontera y Médano.

Las condiciones para la devolución determinan que el material escolar que se adquiera dentro del periodo de la promoción podrá ser devuelto siempre en el mismo establecimiento donde fue adquirido, en las fechas que indica el ticket, siendo necesario conservar el mismo así como el embalaje original, sin los cuales no podrá ser devuelto.

Se descontará de la cantidad a devolver el valor del cupón, que el cliente deberá conservar para su utilización dentro del periodo válido para su canje. El reembolso de la cantidad que corresponda será abonada por el mismo método de pago utilizado en la compra.

Los artículos que componen la promoción van desde cuadernos de diferentes tipos con tapa blanda, tapa dura, espiral, carpetas en varios formatos, lápices de colores, bolígrafos de diferentes marcas, archivadores, fundas, clasificadores, utensilios de dibujo técnico, estuches, sets de manualidades, calculadora e incluso flautas, entre otros muchos.

Sobre HiperDino

HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.

Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito.

En la actualidad, su red incluye más de 280 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos y una dark store, dedicada exclusivamente a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 36 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.

A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.