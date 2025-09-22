La Fundación DinoSol refuerza las Ayudas a la Excelencia Académica destinadas a sus empleados para el curso 2025-2026 Esta octava edición ha supuesto una inversión de 31.000 euros, destinados a costear los gastos de siete jóvenes talentos en sus estudios universitarios, hijos e hijas de empleados de la cadena de tiendas HiperDino

La Fundación DinoSol ha completado el proceso de asignación de las Ayudas a la Excelencia Académica para el curso 2025-2026, dirigidas a los hijos e hijas de los empleados de HiperDino. En esta octava edición se han otorgado siete ayudas para respaldar la formación universitaria de estudiantes destacados, reafirmando su compromiso con el mérito académico y el desarrollo educativo.

La directora de la Fundación DinoSol, Patricia Muñoz, ha afirmado que «seguimos apoyando a estos jóvenes talentos en su camino hacia la excelencia académica. Nuestro programa refleja el compromiso con la educación y el futuro de las nuevas generaciones, brindándoles la oportunidad de alcanzar sus metas y contribuir al progreso de nuestra comunidad. Este programa de apoyo familiar es además un compromiso para con nuestros empleados que escenifica que en HiperDino nos preocupamos no solo por si bienestar en el entorno laboral sino también en el familiar y en el contexto educativo y social».

«El objetivo del proyecto es reconocer la dedicación y el esfuerzo académico, proporcionando recursos que faciliten el acceso a la educación superior, a través de ayudas que alcanzarán en este presente curso académico un importe total de 31.000 euros», ha explicado Muñoz.

La actual edición ha concedido las ayudas a estudiantes de las islas de La Palma, Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife que permitirán que avancen en su formación superior en áreas como la Pedagogía, Psicología, Derecho y Criminologìa, Matemáticas, Publicidad y Relaciones Públicas, Biotecnología o Química en universidades tanto dentro como fuera de Canarias.

Ya el año pasado los beneficiarios pudieron realizar sus estudios de Derecho, Pedagogía, Matemáticas, Medicina, Psicología o Derecho y Criminología en universidades como la Complutense de Madrid, la de La Laguna, la Universidad Autónoma de Madrid, la de Alcalá de Henares o la de Alicante.

Sobre la Fundación DinoSol

Fundación DinoSol, creada en 2017 por HiperDino para dirigir su Responsabilidad Social Corporativa (RSC), apoya a sus trabajadores y sus familias, y promueve el bienestar social en Canarias.

Implementa proyectos clave como Alimentos conVida, que permite donar alimentos diariamente a entidades sociales, beneficiando a más de 12.000 personas, y el Programa de Ayuda a las Familias Canarias, que ha distribuido tarjetas de alimentos valoradas en más de 130.000 euros. Además, ha sido la primera en facilitar la autonomía de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) a través de Tienda Accesible.

Colabora con diversas entidades para desarrollar iniciativas sociales, medioambientales y deportivas, reforzando el compromiso con un futuro más inclusivo y sostenible.

Al mismo tiempo, desarrolla programas de voluntariado que abordan iniciativas en áreas como la social, medioambiental, deportiva y otras. Estos esfuerzos han demostrado que es posible construir un mundo más inclusivo, y han posicionado a la fundación como una de las más comprometidas y responsables con la sociedad canaria.

