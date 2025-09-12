La Fundación DinoSol promueve la accesibilidad universal y apoya la puesta en marcha del primer recorrido de golf adaptado de España Este hito para el deporte nacional sitúa a Gran Canaria a la vanguardia de la accesibilidad y la inclusión, con un recorrido diseñado para eliminar cualquier tipo de barreras y garantizar las condiciones de igualdad para todos los participantes

Viernes, 12 de septiembre 2025, 09:51 Compartir

La Fundación DinoSol continúa avanzando en su compromiso de promover la accesibilidad universal en el ámbito de la sociedad canaria y en ese sentido ha sido participe directo de la iniciativa pionera a nivel nacional de crear el primer recorrido de golf adaptado de España.

Esta iniciativa que se ha desarrollado, en el espacio deportivo, Las Palmeras Golf de la capital grancanaria ha sido presentada esta semana y consistirá en la habilitación de un recorrido que responde a los criterios de accesibilidad física, sensorial y cognitiva, con itinerarios practicables, señalética específica, muy visual y funcional y soluciones que favorecen la participación de todas las personas.

Para la directora de la Fundación DinoSol, Patricia Muñoz, «iniciativas así, responden nos solo a una filosofía de vida sustentada en la inclusión y en la accesibilidad universal sino también a un compromiso corporativo social, en este caso de la Fundación DinoSol y de HiperDino por seguir avanzando en aspectos fundamentales para conseguir una sociedad con una estado de bienestar garantizado para todos. Por lo tanto, Iniciativas así ayudan a crear una sociedad en equilibrio y que avanza hacia metas tan importantes como es la de conseguir un pleno deporte inclusivo. En nuestro ADN está el participar de manera muy activa en aquellos proyectos que promueven la educación, la inclusión y el bienestar de la sociedad canaria».

Este recorrido servirá como un escaparate de una infraestructura pensada para permitir el juego conn, poniendo el foco en la experiencia del deportista con instalaciones accesibles en las que cualquier persona pueda disfrutar del golf en un entorno amable, seguro y plenamente inclusivo.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias a través de su Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes; el Instituto Insular de Deportes; y el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria (IMD), además de la Fundación DinoSol.

Sobre la Fundación DinoSol

Fundación DinoSol, creada en 2017 por HiperDino para dirigir su Responsabilidad Social Corporativa (RSC), apoya a sus trabajadores y sus familias, y promueve el bienestar social en Canarias.

Implementa proyectos clave como Alimentos conVida, que permite donar alimentos diariamente a entidades sociales, beneficiando a más de 12.000 personas, y el Programa de Ayuda a las Familias Canarias, que ha distribuido tarjetas de alimentos valoradas en más de 130.000 euros. Además, ha sido la primera en facilitar la autonomía de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) a través de Tienda Accesible.

Colabora con diversas entidades para desarrollar iniciativas sociales, medioambientales y deportivas, reforzando el compromiso con un futuro más inclusivo y sostenible.

Al mismo tiempo, desarrolla programas de voluntariado que abordan iniciativas en áreas como la social, medioambiental, deportiva y otras. Estos esfuerzos han demostrado que es posible construir un mundo más inclusivo, y han posicionado a la fundación como una de las más comprometidas y responsables con la sociedad canaria.