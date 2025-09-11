La Fundación DinoSol entrega 107 tarjetas monedero a sus empleados con menores en edad escolar para hacer la vuelta al Cole más asequible dentro de la campaña DinoCole La iniciativa ha consistido en la entrega de 107 tarjetas monedero con un importe de 100 euros de saldo cada una, destinado a material escolar con el objeto de ayudar a los empleados de la cadena de supermercados con hijos de entre 3 y 16 años a sufragar los costes derivados del inicio del curso académico

La Fundación DinoSol ha dado un paso más en su compromiso de responsabilidad social, en este caso con los empleados de la importante cadena de establecimientos, y lo ha hecho con la campaña DinoCole, destinada específicamente a los empleados con menores en edad escolar. Esta iniciativa, cuyo objeto ha sido el de ayudar a sufragar los costes derivados del inicio del curso académico ha consistido en la entrega de n, con un importe de saldo cada una de 100 euros, para facilitar el acceso a material escolar para los hijos de los trabajadores de HiperDino, haciendo que la vuelta al cole sea más asequible.

El programa DinoCole ofrece una ayuda económica de 100 euros por hijo en edad escolar, de 3 a 16 años, a los empleados de HiperDino con una antigüedad mínima de un año. Esta ayuda se ha ido entregando en forma de tarjetas monedero, canjeables en cualquiera de las tiendas HiperDino para la compra de material escolar, como cuadernos, mochilas, lápices, libros de texto y otros artículos esenciales para el nuevo curso.

La respuesta a esta iniciativa que se desarrolla por primera vez en el grupo ante el inicio del curso escolar, ha sido muy positiva con la entrega de 107 tarjetas monedero de 100 euros. Para la Directora de la Fundación DinoSol, Patricia Muñoz, «somos conscientes del enorme esfuerzo que los hogares canarios afrontan ante el inicio de curso y, por ello, desde la Fundación no hemos querido quedarnos indiferentes, aportando nuestro grano de arena con esta iniciativa que nos consta que ha tenido una respuesta muy positiva. Esta acción no solo representa un apoyo económico significativo, sino que también refuerza el vínculo entre la Fundación y los empleados del grupo, demostrando que su bienestar es una prioridad. DinoCole nace con el propósito de apoyar a las familias en un momento clave del año, especialmente aquellas en situaciones de mayor vulnerabilidad económica».

La iniciativa es un claro reflejo de los valores que definen a la Fundación DinoSol y a HiperDino: compromiso, cercanía y responsabilidad social. Desde su creación, la Fundación ha trabajado para generar un impacto positivo en la sociedad canaria, apoyando proyectos que promueven la educación, la inclusión y el bienestar.

Sobre la Fundación DinoSol

Fundación DinoSol, creada en 2017 por HiperDino para dirigir su Responsabilidad Social Corporativa (RSC), apoya a sus trabajadores y sus familias, y promueve el bienestar social en Canarias.

Implementa proyectos clave como Alimentos conVida, que permite donar alimentos diariamente a entidades sociales, beneficiando a más de 12.000 personas, y el Programa de Ayuda a las Familias Canarias, que ha distribuido tarjetas de alimentos valoradas en más de 130.000 euros. Además, ha sido la primera en facilitar la autonomía de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) a través de Tienda Accesible.

Colabora con diversas entidades para desarrollar iniciativas sociales, medioambientales y deportivas, reforzando el compromiso con un futuro más inclusivo y sostenible.

Al mismo tiempo, desarrolla programas de voluntariado que abordan iniciativas en áreas como la social, medioambiental, deportiva y otras. Estos esfuerzos han demostrado que es posible construir un mundo más inclusivo, y han posicionado a la fundación como una de las más comprometidas y responsables con la sociedad canaria.