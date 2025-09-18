La Clínica Bioever previene los desequilibrios del suelo pélvico con Pelvic Power Suite Esta nueva herramienta es una solución avanzada, cómoda y no invasiva para recuperar el control, el placer, y la seguridad corporal en hombres y mujeres

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:33 Compartir

La Clínica Bioever (calle Presidente Alvear, 4 – Las Palmas de Gran Canaria) pone a disposición de hombres y mujeres una solución avanzada para la recuperación del suelo pélvico, Pelvic Power Suite, una herramienta cómoda y no invasiva para recuperar el control, el placer y la seguridad corporal desde dentro. En Bioever (Grupo Newport), la longevidad no solo se mide en años, sino en la calidad con la que se vive cada etapa. Por eso, la salud íntima y la fuerza del suelo pélvico han dejado de ser un tema secundario y tabú para convertirse en una prioridad.

La Pelvic Power Suite forma parte del enfoque integral de Bioever, donde cada protocolo combina diagnósticos de precisión con terapias personalizadas para optimizar el envejecimiento y potenciar la salud en todas sus dimensiones. Porque el bienestar íntimo también es longevidad, y es clave para vivir una vida larga, plena y vibrante.

Muchas personas, especialmente a partir de los 35 o 40 años, comienzan a notar señales que antes no veían: menor placer durante las relaciones sexuales o sensación de debilidad de la zona pélvica y abdominal, escapes de orina al reír, estornudar o hacer ejercicios. Para otras, la incomodidad aparece tras un parto, una cirugía prostática o con la llegada de la menopausia.

En Bioever tenemos muy claro: son experiencias frecuentes, pero no normales. Y merecen soluciones avanzadas y transformadoras.

La Pelvic Power Suite no es un tratamiento aislado, sino un programa multidisciplinar diseñado para tratar y prevenir los principales desequilibrios que afectan al suelo pélvico, la función sexual y la fuerza abdominal profunda.

Todo comienza con una valoración integral, explorando desde los posibles desequilibrios musculares hasta factores hormonales o metabólicos que impactan en el bienestar íntimo. A partir de ahí, diseñamos una combinación terapéutica personalizada que integra lo mejor de la tecnología y la medicina preventiva.

Ampliar

Ampliar

Ampliar

EMSELLA: 28 minutos que transforman tu epicentro

En el corazón de este protocolo se encuentra EMSELLA, la innovadora silla electromagnética de BTL que reactiva y fortalece el suelo pélvico sin esfuerzo ni dolor. En solo 28 minutos, cada sesión provoca más de 11.000 contracciones supramáximas, algo imposible de lograr voluntariamente, mientras el paciente permanece vestido y cómodo.

Gracias a su tecnología electromagnética focalizada de alta intensidad (HIFEM®), EMSELLA va más allá de los ejercicios de Kegel: induce contracciones profundas y sostenidas al despolarizar las neuronas motoras y activar simultáneamente las fibras musculares más internas, reeducando desde la raíz la musculatura pélvica

Emsella es ideal para el tratamiento de la incontinencia urinaria, tanto en hombres como en mujeres; para la incontinencia fecal (fortalece los músculos del suelo pélvico que ayudan a controlar la función intestinal); para la mejora de la función sexual; en hombres puede inducir revascularización y reinervación de los cuerpos cavernosos, mejorando la disfunción eréctil; y para la debilidad del suelo pélvico: tras el parto, la menopausia o por el envejecimiento.

Entra las ventajas del tratamiento destacar que no es invasivo al no requerir cirugía ni incisiones; no hay dolor, ya que el tratamiento es indoloro y no causa molestias; es cómodo, porque el paciente permanece vestido y cómodo; eficaz ya que los resultados son notables desde la primera sesión; y además mejora de la conciencia corporal y la calidad de vida.

En Bioever no nos detenemos en el fortalecimiento pélvico: potenciamos los resultados con tecnologías complementarias que regeneran y estabilizan el bienestar íntimo. Aquí destaca EMFEMME 360°, una radiofrecuencia vaginal regeneradora especialmente diseñada para el cuidado de la zona íntima femenina. Estimula la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico en los tejidos vaginales y vulvares, generando un calor controlado que favorece la oxigenación celular, la irrigación sanguínea y la regeneración tisular.

El resultado es una mejora progresiva en firmeza, elasticidad e hidratación, aportando mayor confort en casos de sequedad, atrofia vaginal o dolor durante las relaciones (dispareunia). Además, actúa de manera preventiva frente al deterioro funcional, mejorando la sensibilidad y contribuyendo al equilibrio estructural del suelo pélvico.

También incorporamos a la terapia EMSCULPT NEO, un dispositivo de última generación que combina HIFEM® y radiofrecuencia en un solo tratamiento. Esta sinergia induce contracciones musculares supramáximas —más allá de lo alcanzable con el ejercicio convencional— mientras aplica calor selectivo para favorecer la lipólisis y activar procesos metabólicos regenerativos. El resultado es una reeducación muscular profunda que mejora la postura, aumenta la fuerza funcional y potencia la tonicidad abdominal.

La Pelvic Power Suite está diseñada para quienes buscan resolver o prevenir la incontinencia urinaria o fecal; la debilidad del suelo pélvico tras partos, menopausia o envejecimiento; las disfunciones sexuales, pérdida de sensibilidad o dolor en las relaciones; la sequedad o atrofia vaginal; la nicturia y alteraciones que afectan la calidad del descanso; las secuelas tras cirugía prostática; y la preparación y prevención antes del embarazo.