Black Friday y los festivos de diciembre: todo lo que buscas está en Alisios El Centro Comercial Alisios ofrece las mejores promociones en moda, tecnología y ocio, y anuncia horario extendido en domingos y festivos de diciembre para facilitar las compras familiares

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:15

El Centro Comercial Alisios se posiciona como el destino ideal para adelantar las compras navideñas. El Black Friday trae grandes descuentos, y, además, el centro anuncia que sus tiendas, restauración y ocio abrirán en domingos y festivos clave de diciembre para ofrecer mayor flexibilidad. Los visitantes encontrarán descuentos en las principales marcas, junto a una completa agenda de actividades familiares y servicios ampliados.

Black Friday en Alisios: Ofertas irresistibles

Este Black Friday, Alisios concentra las promociones más esperadas en moda, calzado, tecnología, juguetes y mucho más. El objetivo es permitir a los clientes adquirir los regalos navideños más deseados a precios inmejorables.

Además, la experiencia de comprar se enriquece con la última apertura de Me Time, y la renovación de Stradivarius y Encuentro Moda, ofreciendo más variedad que nunca.

Festivos de apertura: más tiempo para disfrutar

Para asegurar que los clientes puedan realizar sus compras con la mayor comodidad, Alisios ha establecido un horario especial de apertura de tiendas, restauración y ocio los siguientes domingos y festivos: 30 de noviembre y los días 6, 8, 14, 21 y 28 de diciembre.

La Navidad y el ocio familiar comienza en Alisios

Más allá de los descuentos, Alisios inaugura la temporada con una agenda completa de ocio familiar. El viernes 28 de noviembre, el centro se llenará de magia con el inicio de varias actividades, como los juegos de Navidad en la planta de restauración y la inauguración del esperado Tren de la Navidad. Además, habrá un pasacalles que celebrará por todo lo alto la llegada oficial de Papá Noel.

Entre compras, el centro comercial invita a relajarse en su zona de restauración, que ofrece una variada oferta gastronómica con opciones tradicionales e internacionales para recargar energías.

Alisios se consolida así como el lugar perfecto para un Black Friday perfecto y el inicio de la Navidad en familia.