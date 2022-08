Los bomberos apagan el perímetro del incendio de Bejís pero hay otros «puntos calientes»

Tras una noche de intenso trabajo, con cientos de personas intentando sofocar el fuego, el incendio de Bejís «evoluciona favorablemente», según ha anunciado a primera hora de la mañana el 112. «No hay llama en la mayor parte del perímetro. Se ha estado trabajando con ataque directo en la zona de Andilla, en barrancos de difícil acceso, donde si había llama«, explican desde el servicio de emergencias valenciano.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en su comparecencia matinal tras la reunión con los responsables del dispositivo de seguridad del Puesto de Mando Avanzado, ha adelantado que aunque la evolución es favorable, «hay puntos calientes en Andilla y El Toro».

Durante la noche se han desplegado 9 unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana,️ 9 autobombas️, una brigada de voluntariado de Fuentes de Ayódar, ️8 dotaciones de bomberos de Castellón y ️146 efectivos de la UME. Desde el amanecer se han incorporado ️12 medios aéreos de la Generalitat, 19 del Gobierno, dos del ️Plan INFOCAM de la Junta de Castilla la Mancha, 3 de la Generalitat Catalana y otros tres del Gobierno de Aragón.

Los incendios de Olocau, Petrer y Vall d'Ebo Según ha informado el 112 a primera hora de la mañana de este sábado, el incendio de Olocau presenta una evolución favorable, pero todavía está activo. Durante la noche han trabajado ️2 unidades de Bomberos Forestals, ️2 autobombas, ️1 dotación, un coordinador y 3 brigadas forestales del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. El incendio de Petrer ha sido extinguido a las 07:30h según comunicación de los Bomberos de Alicante al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. Con respecto al incendio de Vall d'Ebo, el perímetro sigue estabilizado y la evolución es favorable. Está prevista una perimetración con cámara térmica de la unidad de drones. El personal operativo se encuentra repartido en dos sectores y no ha habido novedades durante esta noche. Durante la noche se han desplegado ️2 unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat, ️2 autobombas y ️20 dotaciones de bomberos de Alicante.

Durante toda la noche han seguido trabajando los 500 efectivos terrestres, mientras que los 40 medios aéreos se reincorporarán a primera hora. Este enorme esfuerzo humano y técnico controla 135 kilómetros de perímetro, aunque el parte de guerra del viernes por la noche hablaba de tres enclaves donde el fuego todavía era particularmente virulento tras los peligrosos rebrotes de ayer.

El primero de ellos está cerca de la base militar de El Toro, donde durante la noche los bomberos concentraban buena parte de sus esfuerzos. El segundo está en Teresa, dentro de la zona ya quemada, lo que evidencia lo que llevan diciendo desde el primer día los especialistas: la temperatura dentro del incendio es tal que en cualquier momento pueden darse importantes rebrotes. El tercero queda en Andilla, donde el fuego asedia el pueblo: este viernes por la noche estaba a apenas tres kilómetros del casco urbano. Los trabajos de defensa frente al fuego tuvieron que intensificarse desde primera hora del viernes: aunque la humedad de la madrugada ayudó a reducir la intensidad de las llamas más próximas al casco urbano, con la llegada del día volvieron a coger fuerza.

Acabamos el quinto día de #IFBejís con buen sabor de boca, pero sin bajar la guardia y con todo el dispositivo trabajando plenamente. La evolución hoy ha sido más positiva pero el incendio sigue activo. Imágenes de los frentes de El Toro y Cueva Santa. #Seguimostrabajando 💪 pic.twitter.com/8yxCZqZuPU Bombers Dipcas (@BombersDipcas) August 19, 2022

Y es que si la lucha contra los incendios fuera una guerra, y en cierto modo lo es, las tornas estarían empezando a cambiar. Prudente optimismo este viernes en Viver, donde se encuentra el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desde el que se controla las labores de extinción del fuego de Bejís. Se ha conseguido que las llamas no entren ni en la Calderona ni en el santuario de la Cueva Santa, del que se han quedado a apenas 20 metros. «Ha sido el primer día en el que la meteorología ha dejado trabajar de una manera razonable, sin cambios de viento, por lo que la estrategia prevista se ha podido llevar adelante», dijo este viernes el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, antes de asegurar que la evolución «es favorable», pese a que hay «momentos de tensión en algunos espacios».

La guerra es larga, pero la batalla podría estar ganándose. La estabilización del incendio de la Vall d'Ebo y la perimetración del de Olocau, provocado en la madrugada del viernes y ya estabilizado tras meter el miedo en el cuerpo y quemar unas tres hectáreas del parque natural de la Sierra de la Calderona, llama al optimismo. Han ardido casi 32.000 hectáreas en total, 20.000 sólo en Castellón, pero la sombra ominosa del pirocúmulo de Bejís que se cierne sobre la Comunitat podría tener las horas contadas.

El condicional en periodismo no es nada recomendable, pero lo cierto es que, en esto de la lucha contra el fuego, no hay nada seguro. Incluso el presidente Puig hablaba este viernes de «intentar consolidar» el trabajo del día antes del aumento de las temperaturas y la entrada del viento, que tras estar todo el día soplando desde el sur podría cambiar a poniente en la madrugada de este sábado. «Tenemos que consolidar la vía de la solución, este sábado será más complicado», ha advertido el jefe del Consell. «Es una noche muy importante para atacar los tres focos que tenemos tras los vientos cruzados. Este sábado no ayudará el viento y el calor», ha indicado Puig. Esta vez sí, parece que quedan por delante las horas más decisivas de la lucha contra el que está a punto de ser el segundo incendio más grave en la historia de la Comunitat, porque el de Andilla de 2012 quemó poco más de 22.000 hectáreas.

La localidad sigue confinada, como Alcublas, cuyos vecinos se rebelaron este viernes y consiguieron que ahora ya puedan salir de sus casas pero no del pueblo. No han vuelto a sus domicilios los casi 1.500 desalojados de Bejís, Teresa, Torás y Sacañet, así como los de las pedanías de Andilla La Pobleta, Oset y Artaj. Este sábado está previsto que se estudie de nuevo si los vecinos pueden volver a sus casas, aunque Puig ha asegurado que ya se está comprobando si los pueblos disponen de los servicios básicos de luz y agua, lo que invita, de nuevo, al optimismo. «La dirección técnica del incendio ha informado de que esta noche (por este viernes) que hay que mantener la prudencia, pero la voluntad es que lo hagan lo más rápido posible en algunos municipios», ha señalado, después de destacar que este sábado se decidirá en este sentido. Durante el viernes los técnicos se desplazaron a localidades como Bejís para verificar que las redes de abastecimiento y electricidad seguían funcionando.

Algunos de los vecinos, como los de las localidades del Alto Palancia, llevan cuatro días sin regresar a sus hogares, y no saben cómo se los van a encontrar. Más de 100 personas siguen en el refugio de Viver, en el pabellón multifuncional, donde son atendidos por personal de Cruz Roja y voluntarios, que intentan mantener el ánimo, aunque la distancia con sus hogares comienza a pesar. Tanto es así que los hay quienes se han saltado la prohibición y han vuelto a sus casas. Así lo confirmó este viernes el presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, «Hay muchas pistas y, desgraciadamente, algunos vecinos están saltandose la prohibición y sería lamentable que la Guardia Civil tuviera que intervenir de manera más fuerte», ha subrayado. Según Martí, los agentes del instituto armado están acompañando a vecinos y vecinas para que accedan con ellos para dar comida y agua a sus animales, tanto de explotaciones ganaderas como domésticos. Como ejemplo, el presidente de la Diputación de Castellón ha dicho que en Torás, un vecino que tiene canarios que han resultado campeones en concursos «ha podido acceder para darles comida y demás».

En Viver, el Instituto Armado ha tenido que ir hasta Ragudo, donde en verano viven unas 200 personas, para sacar a algunos vecinos que habían vuelto a casa. De hecho, un grupo de ellos se ha acercado al PMA para preguntar por qué están lejos de casa si en la pedanía no hay ni fuego ni humo. Su evacuación podría tener más que ver con la proximidad de un aeródromo empleado por los medios aéreos de extinción que con el peligro en sí, aunque la alcaldesa de Viver, Nieves Simón, ha admitido que este viernes hubo rebrotes «que se controlaron con rapidez». La propia Guardia Civil ha sido la encargada de explicar a los vecinos que aún no podían volver a sus casas porque no se podía garantizar su seguridad dado el peligro de que el fuego vuelva a brotar.

También ha sido la Benemérita la encargada de instruir delegancias contra un hombre de 57 años que al parecer arrojó al monte restos de una barbacoa celebrada en su vivienda como presunto responsable del incendio forestal originado en la Sierra del Caballo en Petrer. El fuego continúa activo tras calcinar cerca de 70 hectáreas en una zona de vegetación incluida en el paisaje protegido de la Sierra del Maigmó y Sierra del Cid. El hombre está investigado por un delito de incendio forestal por imprudencia grave. Las diligencias instruidas por los agentes junto con los medios de prueba recabados serán remitidas por el Seprona al Juzgado de Instrucción de Elda, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La Guardia Civil descubrió que el incendio se inició como consecuencia de los restos de carbón de una barbacoa que se había realizado unos días antes en una finca privada localizada en la sierra. Según el relato de los hechos facilitado por la Benemérita, uno de los propietarios de la vivienda retiró las ascuas el pasado miércoles y las arrojó al jardín creyendo que estaban completamente apagadas. No obstante, debido a la sequedad del matorral en la zona y a la situación climatológica, los restos se reactivaron y ardieron por todo el monte. El hombre ha declarado ante los agentes que, aunque trató de frenar el avance vertiendo agua sobre las llamas con una manguera, no lo consiguió, por lo que requirió la intervención de los profesionales y avisó al 112, según ha informado Europa Press.

Buenas noticias

El incendio de la Vall d'Ebo se dio por estabilizado este viernes tras el reconocimiento aéreo de la zona a las 10 horas. Previamente, ya se habían retirado las unidades de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se trasladaron al incendio de Bejís. A lo largo de la madrugada del viernes se utilizaron drones dotados con cámaras térmicas para determinar las «zonas calientes». Los trabajos siguieron durante toda la jornada mediante la vigilancia aérea y terrestre, así como enfriando el perímetro tirando agua y removiendo la tierra con tal de evitar reproducciones. De acuerdo a las últimas cifras facilitadas, el fuego ha quemado 12.150 hectáreas y ha afectado a un perímetro de 100 kilómetros entre las comarcas del Comtat y la Marina Alta.

Las consecuencias de los rayos latentes tras las tormentas de comienzo de semana no sólo se dejaron notar en el término municipal de Olocau. También en Vilafranca, en Castellón, donde pasadas las seis de la tarde se detectó una columna de humo que por suerte no pasó de la categoría de conato. Los bomberos de la Generalitat desplazados a la zona lo dieron por extinguido poco antes de las nueve. En relación a otros incendios que han afectado a la Comunitat, tanto el de Calles como el de Les Useres, activos desde el pasado fin de semana, quedaron definitivamente extinguidos el viernes, según informó la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE).