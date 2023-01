Bob Pop asegura que el productor que acosó a Jedet también lo acosó

No parece que la actitud del productor Javier Pérez Santana en la fiesta posterior a la entrega de los Premios Feroz fuera la más apropiada. Y no lo parece porque después de la denuncia interpuesta por la actriz y cantante Jedet, de la que ha quedado en libertad con cargos, el escritor y guionista Bob Pop comentaba esta mañana en la cadena Ser que él también fue acosado por Pérez Santa, miembro del equipo de 'Mi vacío y yo', una de las cintas nominadas al premio Arrebato de no ficción. «Ese señor a mí me acosó en la fiesta», contaba esta mañana Bob Pop a Angels Barceló en 'Hoy por hoy'. «Yo estaba ahí, charlando con gente, y el vino como tres veces a intentar comerme la boca sin mi permiso mientras yo le esquivaba mientras podía», relataba.