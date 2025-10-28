Bill Gates pide a los líderes mundiales centrarse en la salud y la adaptación climática antes que en las metas de temperatura El filántropo insta, de cara a la COP30 en Brasil, a priorizar inversiones en energía, sanidad y agricultura resiliente para proteger a las poblaciones más vulnerables ante el cambio climático

El inversor y filántropo Bill Gates llamó este martes a los líderes mundiales a replantear sus prioridades en la lucha contra el cambio climático. En vísperas de la COP30, que se celebrará del 10 al 21 de noviembre en la ciudad portuaria de Belém, en la región baja del Amazonas (Brasil), Gates instó a los gobiernos a centrarse más en mejorar la salud y la prosperidad que en reducir las temperaturas.

En una publicación en su blog personal, el cofundador de Microsoft señaló que, si bien el cambio climático es un problema serio, «no significa el fin de la civilización». Según explicó, el progreso no debería medirse solo por el descenso de las temperaturas, sino por la capacidad de las sociedades para adaptarse y fortalecerse ante fenómenos extremos.

Gates defendió que la clave está en invertir en acceso a la energía, atención sanitaria y agricultura resiliente, especialmente en las regiones más vulnerables. Estos ámbitos, argumentó, ofrecen beneficios más equitativos y sostenibles que las metas de temperatura y deberían ocupar un lugar central en las estrategias climáticas que se discutirán en la COP30.

El magnate, que ha invertido miles de millones en innovación tecnológica limpia a través de su red 'Breakthrough Energy', también pidió a los responsables políticos y a los donantes que evalúen si la ayuda climática se está utilizando de manera eficaz. Sugirió emplear datos para maximizar el impacto y animó a los inversores a apoyar empresas que desarrollen tecnologías limpias de alto rendimiento, capaces de reducir costes más rápidamente.

Gates recordó además que las muertes directas por desastres naturales han caído un 90% en el último siglo, situándose entre 40.000 y 50.000 anuales, gracias a mejores sistemas de alerta y una infraestructura más resistente.

La semana pasada, el secretario general de la ONU, António Guterres, y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) urgieron a los países a implementar sistemas de alerta temprana para proteger a la población frente al clima extremo. La OMM advirtió que, en los últimos cincuenta años, los desastres relacionados con el tiempo, el agua y el clima han causado más de dos millones de muertes, el 90% de ellas en países en desarrollo.