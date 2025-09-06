Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El auge de la maternidad subrogada en redes sociales y sus consecuencias

En EE UU, España, México y otros países, esta práctica ha hallado en las redes un escaparate sin precedentes

Rochelle de Oro

Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:00

La maternidad subrogada, un tema médico y ético que antes era discutido en círculos especializados, se presenta actualmente en las redes sociales como una experiencia ... personal, emocional y hasta aspiracional. Gestantes y agencias de maternidad subrogada comparten contenido idealizando esta práctica, dividiendo la conversación pública entre la empatía y la controversia.

