Virginia Giuffre, en una de las entrevistas que dio a las televisiones hace años para contar su caso. Agencias

El aterrador testimonio de una víctima de Epstein: «El príncipe Andrés acarició mis pies y lamió mis arcos»

Virginia Giuffre, que se suicidó el pasado abril, escribió en sus memorias, que se publican la próxima semana, cómo mantuvo relaciones con el miembro de la Casa de Windsor, y cómo era el modus operandi de esta red sexual

Julia Fernández

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:06

Jeffrey Epstein murió en la cárcel en 2019 donde cumplía condena por ser uno de los mayores delincuentes sexuales de Estados Unidos, el cabecilla de ... una trama en la que menores tuvieron sexo con personalidades del mundo de la política, la economía y la ciencia. Sin embargo, el caso no murió con él. Todavía hay muchas preguntas en el aire, entre ellas, cuál fue la participación de personajes como Donald Trump o el príncipe Andrés en la trama.

