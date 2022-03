Un ataque informático impide el acceso a miles de periódicos

La compañía canadiense PressReader, el mayor proveedor de prensa del mundo a través de diversas plataformas y aplicaciones, ha sufrido un ataque informático en sus servidores que impide el acceso en Internet a las réplicas de más de 7.000 periódicos y revistas de diferentes países. El ataque afecta también desde primera hora de la mañana a la plataforma Kiosko y Más, que aloja este periódico y que funciona con el software de lectura de PressReader. Según ha comunicado la empresa sus equipos trabajan «arduamente» para identificar y corregir el problema, que supone el bloqueo de los archivos de lectura, al tiempo que pide «paciencia» a los usuarios.

El ataque, que afecta tanto a la página web como a las aplicaciones para teléfonos Android o iOS que ofrecen las ediciones electrónicas de los periódicos, se produce en plena guerra de Ucrania apenas unos días después de que PressReader hubiera eliminado decenas de periódicos rusos de su oferta, si bien se desconoce si hay relación entre ambos hechos. Los máximos gestores de PressReader son de nacionalidad ucraniana y la empresa cuenta también con capital ruso. Al parecer, los piratas informáticos habrían accedido a los servidores de Press Reader y se habrían hecho con sus sistemas, llegando a solicitar recompensas económicas a la empresa a través de emails dirigidos a varios empleados. Tras la invasión, han sido numerosos los 'hackeos' que se han llevado a cabo en distintas partes del mundo sin que se haya aclarado su origen o si tienen alguna conexión con el conflicto bélico.

PressReader cuenta entre sus clientes con las principales cadenas hoteleras del mundo y ofrece el acceso a las principales cabeceras internacionales, como The New York Times, The Washington Post o The Globe and Mail. Aparte, su software de lectura da servicio a otras plataformas como Kiosko y Más, la mayor de Europa, que reúne más de mil publicaciones cuyo acceso está ahora restringido.