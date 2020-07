Atapuerca retrocede a mediados de los 90

Menos investigadores, menos yacimientos y una campaña más corta. El coronavirus ha jibarizado las excavaciones de Atapuerca. Donde en 2019 trabajaron 280 personas de 25 países, en 2020 lo harán menos de 60 –una cifra propia de mediados de los años 90– y todos españoles. «El 90% viene desde hace más de 25 años. Va ser una excavación de abuelos», ironiza Eudald Carbonell, que no falta a la cita estival con la sierra burgalesa desde 1978. «Yo me lo he pasado muy bien esta mañana (por la del jueves). Es más romántico, más familiar», dice Juan Luis Arsuaga, que llegó a los yacimientos en 1983, el mismo año que José María Bermúdez de Castro, quien no sabe cuántos cursillos ha hecho ya para adaptarse a la ‘nueva normalidad’. Están acostumbrados a viajar en el tiempo a través de fósiles como los de ‘Homo antecessor’ y Miguelón, que vivieron hace 900.000 y 430.000 años, respectivamente;_pero este verano lo van a hacer de otro modo.

Hace unos meses, los tres codirectores de Atapuerca barajaron la posibilidad de suspender las excavaciones. «Fue a principios de marzo, antes del confinamiento», recuerda Bermúdez de Castro. Al final, decidieron tirar para adelante. «El objetivo era no parar. Atapuerca no se para», aseguran a este periódico al inicio de la campaña arqueológica más rara que vivirán en cuatro décadas, desde que entraron en el equipo del paleontólogo Emiliano Aguirre, el primer director de las excavaciones.

Como todos los años, Carbonell y su inseparable salacot pisaron los yacimientos los primeros para preparar el terreno para la llegada de los investigadores, que comenzaron a excavar el miércoles. «Empecé a trabajar en la organización a mediados de abril, en cuanto volvió a la actividad la construcción», indica el arqueólogo. Tras registrarse el año pasado un accidente «sin consecuencias graves» en los andamios de la Trinchera del Ferrocarril, se han cambiado esas estructuras, se ha instalado un nuevo tendido eléctrico y conducciones de agua, y se «ha reforzado todo lo referente a la seguridad». «Tenemos la Trinchera brillante», afirma Bermúdez de Castro.