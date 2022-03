La Asociación Gull-Lasègue muestra su malestar a la Consejería de Sanidad

La Asociación Gull Lasèguepara el Estudio y el Tratamiento de la Anorexia y la Bulimia en Canarias, manifiesta su malestar a la Consejería de Sanidad por el estado de olvido en el que se encuentran, no solo su entidad, sino también todas las personas que padecen estas patologías.

La asociación, que desde 1999 es la única entidad en la provincia de Las Palmas que atiende a las personas afectadas por Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), confiesa que gracias a sus serivcios, al menos existe un lugar en el que las personas afectadas, y no olvidemos, también sus familiares, pueden acudir para ser atendidos.

No obstante, defienden que el problema surge cuando la gravedad de la enfermedad de algunos pacientes, requieren de hospilatización. Según la asociación, en Las Palmas de Gran Canaria, no existe aún una unidad hospitalaria específica para los TCA, sino que se llevan a cabo en Psquiatría. Otra protesta que también manifiesta la entidad, pues consideran una vulnerabilidad que aún no haya una zona habilitada para el tratamiento de los TCA.

A lo largo de los años, la entidad ha ido creciendo y demostrando su eficacia, siendo ya diferentes los organismos públicos, y también privados, los que confían y subvencionan la labor realizada, entre ellos el Servicio Canario de Salud (SCS). No obstante, consideran que es insuficiente la aportación, en comparación con los servicios que ofrecen.

Actualmente ofrecen sus servicios a personas de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, teniendo a lista de espera.

La pasada semana, veían «por casualidad» a través de la tele «en directo», como el consejero de sanidad, firmaba un convenio para la prevención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Hecho que ha enfadado mucho a la entidad, pues no entienden como la Consejería de Sanidad, se preste públicamante a una campaña preventiva cuando la misma no se preocupa de las necesidades de estas personas, en los hospitales ni centros primarios, según les cuentan las personas afectadas que acuden a su centro.

Por otro lado, tampoco entienden que el organismo, no cuente con la asociación cuando conocen a la perfección la atención y servicios que ellos ofrecen a todas estas personas.

Además, también les asombra que después tantos intentos, en el tiempo, de comunicación directa con el organismo sin éxito, fuera al día siguiente de la «firma» cuando se dignaran a darles una respuesta.

Con motivo de todas estas protestas, han habilitado una recogida de firmas en www.charge.org con el objetivo de despertar conciencia, conseguir apoyo, y sobre todo, que desde la Consejería de Sanidad se haga un acto de responsabilidad.