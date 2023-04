Asamblea 7Islas movilizará a 11.000 profesionales si no hay acuerdo salarial y laboral

Asamblea 7islas, que representa a los Grupos C, D y E del Servicio Canario de Salud y que agrupa a 11.000 trabajadores pertenecientes a más de 27 categorías de personal sanitario y no sanitario, advierte a la Consejería de Sanidad del Gobierno canario de que la «paciencia se acaba ante la falta de compromiso por parte de la administración» para alcanzar un acuerdo salarial y laboral, lo que llevado a los profesionales a trasladar también sus reivindicaciones al Parlamento de Canarias y Diputado del Común.

Según señalan los representantes de los trabajadores, se está en el «peor escenario. Al no obtener una respuesta clara, estamos dispuestos a movilizar a 11.000 trabajadores».

La plataforma recuerda que el último acuerdo laboral fue en 2005, hace más de 18 años, en el que se incluye un apartado donde la administración «se comprometía a una revisión salarial a la media nacional cada dos años para no volver a tener el título de los peores pagados del Sistema Nacional de Salud». «Han pasado años de incumplimiento y volvemos a estar a la cola retributiva de todas las Comunidades Autónomas del paías; esto no es de recibo cuando Canarias está catalogada y reconocida por la Unión Europea como región ultraperiférica porque sufrimos desventaja y generan costes adicionales», indica.

En definitiva, el personal sanitario y no sanitario de los grupos C, D y E «somos los peores pagados y con el hándicap de la insularidad. De vergüenza, no se puede permitir este maltrato», asevera.

En lo laboral, estos trabajadores, la base del sistema sanitario, «se ven muchas veces discriminados en muchos aspectos como en la usurpación de las funciones por parte de otros estamentos ocupando sus puestos específicos; la promoción laboral para que los trabajadores puedan subir de categoría; las retribuciones complementarias humillantes; diferencias como los incentivos; relegados con las peonadas de los planes funciona..., enumera Asamblea 7Islas.

«Un trabajador satisfecho rinde por dos, dice una máxima empresarial. En nuestro caso, el descontento, la frustración, el acoso laboral, el síndrome del quemado y todos aquellos factores que deben ser evitados como fuego en toda actividad empresarial, campan a sus anchas en el panorama sanitario«, sentencia.