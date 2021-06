Los artistas y las redes enmudecen por Anna y Olivia El hallazgo de una niña en el fondo del mar en Tenerife, que podría tratarse de la mayor de las dos menores desaparecidas junto a su padre, ha hecho enmudecer esta noche a numerosos artistas a causa del dolor que les ha causado la noticia. EFE Madrid Viernes, 11 junio 2021, 14:11

El cantante Alejandro Sanz ha publicado en sus redes sociales: «No me cabe en la boca todo lo que quiero decir #Annayolivia».

El actor y director de cine Santiago Segura ha comentado: «Mi cerebro no asimila algo tan horrible. Que alguien pueda hacer algo así, me descompone, que lo pueda hacer un padre, me revienta la cabeza directamente… #Annayolivia».

El también cantante Blas Cantó ha dicho en sus redes sociales: «Cuando enmudeces es porque el dolor es demasiado grande. Sin palabras... #AnnayOlivia».

Pastora Soler, cantante y presentador, ha publicado: «Un escalofrío me ha recorrido todo el cuerpo al enterarme de la noticia.. triste, muy triste.. #Annayolivia #dolor #impotencia».

También Pitingo ha reaccionado al conocer el hallazgo: «No tengo palabras Dios mío, que dolor tan grande para esa madre y familia, porque le hacen eso a esas criaturas, que pena por Dios, que pena más grande, a mi mujer y a mi nos duele el alma y no son nuestros hijos, no me quiero imaginar a esa madre. D.E.P. #Annayolivia ».

La redes sociales se han llenado esta noche de mensaje de dolor y condolencias por el hallazgo de la menor, que podría tratarse de Olivia, la niña de seis años desaparecida hace mes y medio en Tenerife junto a su hermana Anna y su padre.