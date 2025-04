Apagón en el Camino de Santiago: así vivió un instituto de Gran Canaria el cero eléctrico

Jorge Reyes Billón Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 30 de abril 2025, 13:51 Comenta Compartir

El apagón masivo que dejó a oscuras la peninsula ibérica durante prácticamente un día, será recordado por lo inusual y chocante de la situación: sin internet, sin transporte y cenando a la luz de las velas y al son de la radio analógica. Por suerte, Canarias no se vió envuelta en este «recap» del siglo pasado, pero los alumnos de primero de bachillerato del IES Santa Brígida, de Gran Canaria, tendrán la oportunidad de decir que lo pudieron vivir desde dentro, y es que les tocó afrontarlo en pleno Camino de Santiago.

La expedición del instituto, liderada por la directora del centro, Carmen Pérez, junto a otros dos profesores, comenzó el mismo día del incidente: «Tuvimos suerte de que nuestro vuelo salía temprano (6.20 horas), movernos desde el aeropuerto con el apagón huiera sido un lío», comentaba la directora.

Tras el aterrizaje, realizaron un trayecto en guagua hasta O Cebreiro, donde reposaron y aprovecharon para desayunar; fue allí donde comenzó la odisea. «De repente, las luces se apagaron, y el dueño de la cafetería, en tono de broma, decía que era porque no pagaron la factura. No le dimos importancia hasta que llegaron llamadas y mensajes de que no era cosa de la zona, sino de toda Europa, por lo menos esas eran las primeras noicias», aseguraba Carmen Pérez, que además, añadía que eso complicó muchas reservas en restaurantes porque «esto lleva organizado meses, y al no poder ofrecernos el servicio adecuado, limitaba mucho los menús acordados. Tuvimos que acercarnos a un supermercado con generador propio y comprar cosas por si acaso».

La preocupación aumentó conforme pasaban las horas y la luz no volvía. La directora y el resto de docentes responsables del grupo de menores tuvieron que estar «más pendientes que nunca» porque «no es lo mismo organizarlo por tu cuenta que hacerlo con ellos. Viajas con niños que no son tuyos, en situaciones así la responsabilidad es aún mayor». Para ello, optaron por mantener sus dispositivos en modo avión para ahorrar batería en caso de emergencias, mientras mantenían otro operativo para leer y escuchar la información pertinente.

Los alumnos del IES Santa Brígida, la directora del centro y el resto de docentes en el Camino de Santiago durante el apagón C7

Con respecto al alumnado, Carmen Pérez asegura que se comportaron «estupendamente»: «Al principio pensaban que estábamos bromeando, pero con el paso del día se dieron cuenta de que la situación era real y fueron bastante maduros. Llamaron a sus familias, les confirmaron que estaban todos bien y seguimos tranquilamente con el trayecto».

Una vez llegados a la zona del alojamiento, se vieron obligados a adelantar el itinerario para evitar quedarse a oscuras y, tras cenar a las 19.00 horas y realizar actividades al aire libre, finalmente fueron a dormir guardando la poca y valiosa batería restante, con la noticia de que la luz, poco a poco, estaba volviendo en diferentes puntos de España.

A la mañana siguiente, pese a no contar aún con electricidad, afrotaron el día con optimismo sabiendo que, tarde o temprano, volverían a estar conectados. Fue de nuevo en una cafetería, cerrando «el ciclo del apagón», donde recuperaron la señal y pudieron por fin «respirar tranquilos y cargar los móviles».