Trabajadores del CNIO concentrados hoy en protesta por el desprestigio de la institución. José Ramón Ladra

Anticorrupción abre una investigación sobre las irregularidades en las cuentas del CNIO

La Fiscalía incoa diligencias tras recopilar las distintas denuncias sobre un supuesto desvío de dinero a manos de los antiguos responsables

Rocío Mendoza
Mateo Balín

Rocío Mendoza y Mateo Balín

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:16

Comenta

La Fiscalía Anticorrupción se encargará de investigar las irregularidades denunciadas sobre la gestión de los fondos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Fuentes del ... Ministerio Público han confirmado que hoy ha abierto diligencias tras recopilar las distintas denuncias presentadas, ya que existen indicios suficientes para iniciar las pesquisas que finalmente aclaren si se han cometido delitos durante la adminsitración del citado centro.

Este contenido es exclusivo para registrados

