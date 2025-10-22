Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Andalucía informa de que se ha restablecido el acceso a los historiales médicos de las afectadas por los cribados

La asociación aque agrupa a las afectadas denunció ayer la posible destrucción de mamografías y pidió a la Fiscalía que estudiara el caso

T. Nieva

Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:33

Comenta

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha restablecido esta pasada madrugada el acceso a los historiales médicos de los pacientes horas después de que la ... asociación Amama, que aglutina a las afectadas por los cribados de cancer de mama en Andalucía, denunciaran la posible destrucción de mamografías y pidieran a la Fiscalía que estudiara el caso.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alertan del colapso de las urgencias hospitalarias en Canarias por mil camas ocupadas por pacientes con alta
  2. 2 El novedoso cambio de la ayuda a domicilio: los barrios de Las Palmas de Gran Canaria serán atendidos por cuatro empresas
  3. 3 Buscan a Ione de 13 años, desaparecido en Santa Cruz de Tenerife
  4. 4 Se levanta el precinto municipal al Café Madrid
  5. 5 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 21 de octubre
  6. 6 Primer revés de NC: los concejales que se fueron a Primero Canarias no son tránsfugas
  7. 7 El Puerto de Las Palmas se prepara para la llegada de un gigante del mar que se abastecerá de 2.000 toneladas de combustible
  8. 8 Muere Francisco Sánchez, fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias
  9. 9 El Louvre no es el único: Gran Canaria también vivió su propio robo de película
  10. 10 La Aemet decreta más calor de lo normal y Canarias enciende los avisos por riesgo alto de radiación ultravioleta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Andalucía informa de que se ha restablecido el acceso a los historiales médicos de las afectadas por los cribados

Andalucía informa de que se ha restablecido el acceso a los historiales médicos de las afectadas por los cribados