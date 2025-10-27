Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El Parlamento de Canarias, en directo: Poli Suárez responde en la Comisión de Educación
Imagen facilitada por el CSIC del test genético de la muestra de sangre. CSIC

Un análisis de sangre, capaz de adelantar el párkinson antes de mostrar síntomas

Un nuevo trabajo liderado por un equipo del IN-CSIC-UMH identifica 22 genes clave que revelarían la presencia de la enfermedad tras el estudio de la muestra

R. M.

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:39

Comenta

El análisis genético de una muestra de sangre podría convertirse en una herramienta eficaz para diagnosticar de forma temprana la enfermedad de Parkinson. Tanto, que ... podría revelar el desarrollo futuro de esta dolencia incluso antes de que mostrase sus primeros síntomas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por lo que llega a dos de las islas: «Muy fuertes»
  2. 2 Abascal, recibido con gritos de «presidente, presidente» en el Círculo Mercantil
  3. 3 Golpe al narcotráfico: incautan 4.000 kilos de cocaína en un mercante frente a Canarias
  4. 4 Rescatan a dos hombres y a un niño que cayeron al mar en la playa del Vagabundo, en Moya
  5. 5 Críticas al Círculo Mercantil por acoger a Abascal (Vox) tras ser remodelado con dinero público
  6. 6 Muere Juan Jesús Doreste Aguilar, responsable del departamento de Formación de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
  7. 7 La Aemet avisa de un cambio de tendencia en Canarias a partir del martes
  8. 8 «No hay funcionarios porque no se cubren las bajas, no porque estén en teletrabajo»
  9. 9 Anticorrupción ve «inexplicable» la «falta de control» del Gobierno sobre Fundación Siglo XXI
  10. 10 La viñeta de Morgan de este lunes 27 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un análisis de sangre, capaz de adelantar el párkinson antes de mostrar síntomas

Un análisis de sangre, capaz de adelantar el párkinson antes de mostrar síntomas