El alcalde de un pueblo de Cuenca detenido por tener una plantación de marihuana anuncia su dimisión

El alcalde no dejará su acta de concejal como le había pedido su partido, el PP

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:51

César Saiz, el alcalde de Villar del Humo (Cuenca) detenido esta semana por la Guardia Civil por tener una plantación de marihuana en su casa, anunció este jueves su dimisión pero aclaró que no entregará su acta de concejal como le había pedido su partido, el PP.

Saiz fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública después de que se hallaran en su casa 215 plantas de marihuana y cogollos dispuestos para su venta dentro de una operación antidroga de mayor escala. El alcalde de este pueblo de 176 habitantes que ganó en las últimas elecciones municipales por mayoría absoluta presentándose por las siglas del PP, partido en el que no milita, emitió este jueves un comunicado indicando que seguirá en el Ayuntamiento de Villar del Humo como concejal no adscrito.

Saiz también pidió respeto a las investigaciones en torno a su detención y «para mi persona y mi familia, hostigada desde hace días y cuya vida cotidiana se está viendo seriamente condicionada». Asimismo, aseguró que compañeros de la corporación municipal están siendo «acosados y presionados» a pesar de que «nada tienen que ver con lo acontecido».

El hasta ahora alcalde de este pequeño municipio de la Serranía Baja de Cuenca subrayó en su comunicado público que «en ningún momento, ni ahora ni en años anteriores, he perjudicado de manera económica al Ayuntamiento de Villar del Humo ni, por supuesto, a sus vecinos».

